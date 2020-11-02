Электрозаправки на пороге бума

Ноябрь 2020-го стал в Новосибирске временем активации темы электромобильных заправок: местный первопроходчик бизнеса, компания АО Новосибирскэнергосбыт», подошла к первому стартовому десятку; на V форуме «Городские технологии» (Гортех-2020) аспекты этого бизнеса представляли два спикера, а на федеральном студенческом форуме проекта «Сибирское лидерство-2020» в числе стартапов представлен проект большой сети зарядных станций.

Вторым оператором на этом сегменте рынка стала компаний «Отелит», открывшая в конце октября свою первую станцию из восьми анонсированных до конца этого года. Примечательность проекта в том, что для компании «Отелит» это в чистом виде диверсификационный опыт — до того она занималась коммерческой недвижимостью.

Тема эта оказалась столь привлекательна, что в гонку включились и юниоры бизнеса. Например, Андрей Постаногов, один из резидентов проекта «Сибирское лидерство-2020», в виде своего конкурсной работы представил проект брендированной сети зарядных станций Zeus. Стартовое количество станций — пять — что сопоставимо с дебютной обоймой того же «Отелита». Что до лидера рынка, компании «Новосибирскэнергосбыт», то у нее на начало ноября работают восемь станций, а открытие девятой запланировано на первую неделю месяца.

По оценкам Андрея Постаногова, требуемые инвестиции в его проект (с учетом оборудования, офиса и маркетинга) составляют 85 тысяч долларов. Срок окупаемости — 9 месяцев, инвестору-акционеру предлагаются 25% компании.

— Планы — ежегодно ставить по 10-20 станций с бесконтактным расчетом, — сообщил инициатор проекта. — Планируется заряжать в день до 150 автомобилей. В день на зарядных станциях Zeus могут заряжаться до 30% электромобилей. Я оперирую условно-примерными данными, поскольку сам рынок электромобилей опосредованный — чем больше зарядных станций, чем быстрее процедура зарядки, тем лучше электромобиль воспринимается как альтернатива традиционной ДВС-машине. Среднегодовой прирост рынка электромобилей до 2025 года составляет до 30%. Отталкиваясь от прогноза консалтинговой компании PwC, реально достижимый объем рынка в 2021 году может составить 12 млн рублей. А на 2025 год — 27 млн рублей.

Сейчас в Новосибирске около 500 электромобилей. По наблюдениям Андрея Витковского, заместителя руководителя департамента по развитию дополнительных услуг АО «Новосибирскэнергосбыт», самый популярный электромобиль в Новосибирской области — Nissan Leaf. Обычно он покупается в семью в качестве второго автомобиля, но все чаще и как основное транспортное средство. Полностью электрические машины стали доступны с 2019-го, но основная причина непредпочтения такой машины крылась не в цене, а в невозможности его заправлять. Первыми владельцами были те, кто мог подключить кабель к домашней сети (буквально через форточку), заряжая электромобиль по 12 часов. Первый импульс развитию электросегмента новосибирского авторынка дало именно появление альтернативы «форточной» зарядке — более быстрой и вариативной. Первая станция на 50 киловатт, способная зарядить электромобиль для среднесуточного пробега за 20 минут, открылась 1 ноября 2019 года возле офиса «Новосибирскэнергосбыта».

Как подчеркнул Андрей Витковский, именно вариативность компания и планирует усиливать в дальнейшем — как техническую, так и топографическую.

— Летом 2020-го заключены с мэрией более 20 договоров аренды, — пояснил Витковский, выступая на форуме «Гортех-2020». — Парковочные участки — это уже более 27 точек. А в ближнесрочных планах — 30 станций. Для жилых комплексов и ТРЦ — станции переменного тока. Для владельцев премиальных автомобилей с высокой мощностью переменного тока и для владельцев бюджетных марок, заряжающих автомобиль за время посещения ТРЦ. Время зарядки — час. На крупных транспортных артериях и пригородных магистралях — станции постоянного тока. Это позволяет обходиться без энергопреобразующего инвертора и напрямую заряжать аккумулятор до полной емкости за 30 минут. Станции постоянного тока — основные, формирующие объекты сети заправочных станций. Установка таких станций на выездах позволяет совершать поездки в рамках Западно-Сибирской конурбации — в Томск, Кемерово, Барнаул. И, наконец, предусмотрен мобильный страховочный формат — так называемые точки спасения — выездные (фургонные) станции зарядки для тех, у кого заряд электромобиля иссяк в пути. Все это расширит функциональный образ электромобиля — от изначального «машина для внутригородских поездок» до «просто машина».

Примечательно, что дебютантов нынешний лидерский отрыв «Новосибирскэнергосбыта» не смущает, а даже раззадоривает. Так, Андрей Постаногов формулирует такие конкурентские аргументы:

— Преимущества нашей сети в том, что у нас все зарядные станции будут быстрыми. А также у нас будет приложение, которое поможет отслеживать наличие свободных зарядных станций в ближнем ареале. Форма расчета — бесконтактная, антивандальность и защита от превратностей погоды продумана, за исправностью терминалов будут следить сотрудники, объезжающие станции. Плюс дистанционный системный мониторинг, разумеется.

Единственной возможной проблемой своего бизнес-дебюта Андрей Постаногов называет столкновение с первопроходцем темы на ресурсном поле.

— Главный риск — критическое понижение стоимости зарядки от компании «Новосибирскэнергосбыт», — рассуждает Постаногов. — Как мы будем влиять на ситуацию? Во-первых, при составлении контракта с условной энергетической компанией прописать пункт о содействии во время сильной конкуренции. А второе — написать обращение в антимонопольный комитет. С целью устранения ограничений в конкуренции.

Впрочем, сильные стороны потенциального соперника-гиганта Андрей Постаногов признает без иллюзий:

— «Новосибирскэнергосбыт» хорошо и быстро умеет получать места на парковках под свои станции. Так что, если соперничество выйдет в острую фазу, придется не только антимонопольную службу привлекать, но и поднабраться сил для борьбы с госструктурами. Не факт, конечно, что до конкурентной борьбы вскоре дойдет. Но такая вероятность велика, ибо рынок этот очень динамичный. Причем мы, можно сказать, его сами же и ускоряем.

Фото: баз- pixabay.com, автор- stux, др- автора