Студенты-медики помогают решать кадровый голод районных ЦРБ в Новосибирской области

В проекте «Медицинские кадры в село» участвуют 113 студентов Новосибирского медуниверситета и 50 учащихся Новосибирского медколледжа . Молодежь разъехалась по всем ЦРБ региона работать в качестве среднего или младшего медперсонала.

В Карасук, например, прибыли три будущих врача. Они уже оттачивают свои знания и получают опыт в реанимационном отделении.

— Нас встретили замечательно, обеспечили жильём, работают с нами настоящие профессионалы, очень терпеливые и внимательные. Участие в программе совершенно добровольное, для нас это — бесценный опыт и возможность узнать профессию как можно лучше, — делятся впечатлениями новобранцы Василий Аксенов и Кристина Авдоченко.

Программа «Медкадры в село» поможет будущим медикам познакомиться с сельской медициной, составить о ней собственное мнение. В Минздраве рассчитывают, что после такой практики выпускники пополнят ряды сельских докторов и в будущем решат проблему кадрового голода многих ЦРБ.