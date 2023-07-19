Начались съемки сериала Wink «Неверные» с Оксаной Акиньшиной

В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals («Ростелеком»), премьера состоится в 2024 году.
Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…
В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.
«Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер — всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень “живая” история — я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», — считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.
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Фото предоставлено рекламодателем
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