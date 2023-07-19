Новосибирские женщины не могут купить в аптеке противозачаточные таблетки

С неожиданной проблемой столкнулись сибирячки, которые пока не спешат повышать рождаемость в регионе. Последние несколько дней на сервисах eapteka.ru и Lekvapteke исчез из продажи противозачаточное средство «Лея». Препарата нет в наличии ни в аптеках, ни на складах.

Последняя стоимость упаковки на 28 таблеток — 616 рублей, на 84 таблетки — 1409 рублей. Аналоги предлагаются уже по более завышенной цене: от 949 рублей за пачку с 28 таблетками, а упаковка с 84 таблетками обойдется как минимум в 2600 рублей.

Напомним, что ранее новосибирцы столкнулись с проблемой отсутствия препаратов от диабета «Оземпик» и «Ребелсас» в аптеках.

В начале июля «Оземпик» в городе можно было найти только в двух местах. Однако продавец просил за одну упаковку с дозировкой 1,34 мг — 29 800 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минпромторге рассказали почему в Новосибирске пропали два лекарства для диабетиков.