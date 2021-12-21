Студенты НЭТИ разработали перчатки с подогревом

На базе студенческого бизнес-инкубатора «Гараж» в НГТУ НЭТИ прошло роуд-шоу, во время которого студенты представили стартап «Перчатки с подогревом». В отличие от имеющихся вариантов, эти перчатки позволяют равномерно прогревать всю поверхность рук, обладают высокой гибкостью материала, сохраняют рукам чувствительность и отличаются простотой и удобством использования.

Разработанные перчатки отлично подойдут любителям активного отдыха — спортсменам, рыбакам, охотникам, строителям. Площадь нагрева представленных студентами перчаток в 20 раз больше, чем у современных аналогов. Авторы разработки: Николай Махов, Елена Скулина, Ксения Ганенко, Даниил Безрученко, Наталья Шевченко, Иван Новокрещенов.

В рамках федерального проекта «Наука и университеты» до 2024 года планируется создать в вузах 15 пилотных университетских стартап-студий, провести 450 акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив по формированию инновационных продуктов. Поддержка прикладных исследований и технологического предпринимательства, а также формирование механизмов кооперации науки, образования и реального сектора экономики является одним из приоритетных направлений в работе Министерства.