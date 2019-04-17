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Студенты НГТУ НЭТИ создали «другое измерение»

Они объединили портативный проектор и светодиодную мультимедийную систему.
  • 17/04/2019, 16:47
Студенты НГТУ НЭТИ создали «другое измерение»

Студенты механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ объединили портативный проектор и светодиодную мультимедийную систему. Устройство выполнено в космической тематике, разработчики назвали проект «Another Dimension», что в переводе с английского значит «другое измерение», сообщили в пресс-службе университета.

— В систему встроены мультимедийные устройства: проектор, стереоколонки, MP3-плеер и светодиодные: цифровые часы с термометром, RGB-ленты, лампа, хрустальный шар. Система снабжена автономными литий-полимерными аккумуляторами и может работать без подзарядки в течение 2-3 часов. Также в систему встроен вентилятор, — рассказали в пресс-службе.

Устройство проектировали в программе SolidWorks 2018. Детали конструкции изготовлены на обрабатывающих центрах DMG-Mori. Корпус системы выполнен из алюминиевого сплава Д16Т. Габаритные размеры: 23,5 см ширина, 23,5 см длина, 37,5 см высота.

— Сейчас тренд на портативные устройства, которые сочетают в себе несколько функций. Система имеет оригинальную конструкцию, не имеющую аналогов на рынке. Мы придерживались современного тренда и решили разработать и изготовить устройство, которое также будет сочетать в себе несколько функций, — рассказывает руководитель проекта, доцент и ведущий инженер кафедры материаловедения в машиностроении Дмитрий Терентьев.

Особенность работы заключается в том, что в одном корпусе находятся различные электронные устройства, которые часто используют в повседневной жизни. Светодиодными и мультимедийными устройствами можно управлять со смартфона по технологии Bluetooth.

В дальнейшем планируются работы над совершенствованием дизайна конструкции и снижением металлоемкости.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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