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Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек

Семинар пройдет 23 апреля.
  • 17/04/2019, 16:58
Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек

В преддверии изменений законодательства в сфере строительства специалисты Сбербанка проведут бесплатный семинар, на котором расскажут всем желающим, что готовит переход на эскроу-счета застройщикам и потенциальным покупателям квартир в новостройках.

На мероприятии специалисты ведущего банка России подробно расскажут, что такое эскроу-счета, как это нововведение отразится на участниках долевого строительства, как будут проходить ипотечные сделки в новых условиях, также отдельно будут рассмотрены возможные риски и преимущества работы с эскроу-счетами для будущих владельцев квартир.

Сбербанк, имея большой опыт работы с застройщиками, даст несколько рекомендаций о том, по каким критериям нужно выбирать строительную компанию для покупки квартиры в строящемся доме и как оценить ее надежность в новых рыночных условиях.

В качестве приглашенного эксперта со стороны застройщиков Новосибирска на мероприятии выступит ГК «Расцветай».

Дата проведения: 23 апреля 2019 года.

Время проведения:18.00 — 20.00.

Начало регистрации в 17.30. При себе обязательно иметь паспорт.

Адрес проведения: Сбербанк, ул. микрорайон Горский 66, конференц-зал, 3 этаж.

Обязательна регистрация по ссылке.

Телефон для справок: +7 (383) 255 44 77

Количество мест ограничено. Участие бесплатное.

Возраст 18+

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.

Фото: Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя». Предоставлено компанией

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