Эксперты предупредят новосибирцев о предстоящих изменениях на рынке новостроек

В преддверии изменений законодательства в сфере строительства специалисты Сбербанка проведут бесплатный семинар, на котором расскажут всем желающим, что готовит переход на эскроу-счета застройщикам и потенциальным покупателям квартир в новостройках.
На мероприятии специалисты ведущего банка России подробно расскажут, что такое эскроу-счета, как это нововведение отразится на участниках долевого строительства, как будут проходить ипотечные сделки в новых условиях, также отдельно будут рассмотрены возможные риски и преимущества работы с эскроу-счетами для будущих владельцев квартир.
Сбербанк, имея большой опыт работы с застройщиками, даст несколько рекомендаций о том, по каким критериям нужно выбирать строительную компанию для покупки квартиры в строящемся доме и как оценить ее надежность в новых рыночных условиях.
В качестве приглашенного эксперта со стороны застройщиков Новосибирска на мероприятии выступит ГК «Расцветай».
Дата проведения: 23 апреля 2019 года.
Время проведения:18.00 — 20.00.
Начало регистрации в 17.30. При себе обязательно иметь паспорт.
Адрес проведения: Сбербанк, ул. микрорайон Горский 66, конференц-зал, 3 этаж.
Обязательна регистрация по ссылке.
Телефон для справок: +7 (383) 255 44 77
Количество мест ограничено. Участие бесплатное.
Возраст 18+
Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.
Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф.
Фото: Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя». Предоставлено компанией
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