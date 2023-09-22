Суд арестовал еще одного полицейского по делу о незаконных казино в Новосибирске

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца еще одному борцу с коррупцией из полицейского ведомства. Мужчину обвиняют в получении взятки.

Напомним, что 21 сентября ФСБ задержала 4 подозреваемых сотрудников МВД и их бывших коллег по делу об организации незаконных азартных игр.

Их подозревают в получении взяток. Руководители местных отделов и управления ОЭБиПК брали вознаграждения с организаторов новосибирского «Лас-Вегаса». Бороться с нелегальными казино копам было не выгодно, так как с каждого из них они получали личную прибыль.

Ранее редакция сообщала, что по делу о крышевании игорного бизнеса были задержаны высокопоставленные сотрудники МВД.