Суд арестовал новосибирского подрядчика, который допустил к работе 15-летнего альпиниста

Центральный районный суд избрал меру пресечения директору подрядной организации «Альп-Фасад», которая занималась отделочными работами на строительстве жилого дома на Красном проспекте. На время следствия 42-летний руководитель компании будет заточен в своей квартире.

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 14 сентября, — прокомментировали Infopro54 в СУ СК по Новосибирской области.

Также по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», задержан прораб второй коммерческой организации, которая также занималась отделочными работами на объекте.

Напомним, трагедия на стройке случилась в субботу, 15 июля. Промышленный альпинист взял с сбой на работу двух сыновей. Во время штукатурки швов из стены дома выпала кирпичная кладка, к которой было прикреплено страховочное оборудование. Подростки сорвались с высоты более 20 метров и рухнули на землю. Пятнадцатилетний сын альпиниста погиб на месте, а его старший ребенок был госпитализирован в больницу с различными травмами.