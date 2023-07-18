В Новосибирской области стали известны суммы выплат многодетным семьям к школе

В 2023 году многодетным семьям в Новосибирской области положены 5 500 рублей на подготовку детей к школе. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Также многодетным выплатят по 2200 рублей на покупку школьной формы, а малоимущие получат еще по 330 рублей на каждого ребенка.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 181878–8 «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации».

Такая инициатива предусматривает выплаты семьям школьников в размере 21 850 рублей на подготовку к новому учебному году. Малоимущим авторы проекта предлагают выплачивать по 34 679 рублей.

Также стоит отметить, что детям из многодетных семей, в которых помимо абитуриентов воспитываются другие несовершеннолетние, предоставят преимущественное право зачисления в вузы по программам бакалавриата и специалитета.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, данная инициатива необходима для разрешения возникших спорных моментов при зачислении студентов в вуз. Изменения будут действовать только в случае успешной сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний.

Напомним, в Новосибирской области в новом учебном году в первый класс собираются 38,5 тысяч детей, а в самом Новосибирске – 25 тысяч и это самый большой показатель за всю историю города. В прошлом году в Новосибирской области в первые классы пошли 39 700 детей.

Ранее редакция сообщала о том, что школьники смогут получать психологическую поддержку дистанционно.