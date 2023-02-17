В Новосибирске пройдет обучение для HR, бизнес-тренеров и собственников бизнеса

В Новосибирске пройдет масштабное обучение от Сибирского коуч-центра – Академия корпоративных тренеров. Программа разработана специально HR, бизнес-тренеров, собственников бизнеса и всех, кто хочет разобраться, как еще более эффективно использовать обучение для реализации своих планов и достижения целей.

Автор и ведущая программы – Юлия Овечко (совладелец и руководитель компании Сибирский коуч-центр, бизнес-тренер с 17-летним стажем, executive коуч PCC ICF, профессиональный тьютор развития эмоционального интеллекта EACEIP).

Обучение будет проходить офлайн в Новосибирске и стартует 30 марта.

Программа состоит из 5 модулей и защиты дипломной работы (270 часов обучения). По итогам обучения будет выдаваться свидетельство установленного государством образца «Специалист по управлению персоналом».

В рамках программы есть возможность освоить сразу 5 специальностей на каждом из представленных модулей.

1 модуль: 30 марта — 2 апреля «Специалист по обучению персонала» (ключевой результат: научиться использовать обучение как ресурс для достижения целей компании).

2 модуль: 27 апреля — 30 апреля «Методист» (ключевой результат: научиться грамотно выбирать формы, виды обучения, актуальные инструменты под задачи организации)

3 модуль: 25 мая — 28 мая «Бизнес-тренер» (ключевой результат: инструменты для эффективной подачи материала через бизнес-тренинги)

4 модуль: 22 июня — 25 июня «Специалист по оценке персонала» (ключевой результат: инструменты оценки компетенций персонала до и после обучения)

5 модуль: 20 июля — 23 июля «Карьерный консультант» (ключевой результат: работа с топ-менеджментом и ключевыми сотрудниками через менторинг, коучинг и наставничество).

Написание и защита диплома: август

Более подробную информацию о программе обучения, тренере и условиях проведения можете посмотреть на сайте Академии корпоративных тренеров, а также в социальной сети ВК.

Возраст: 18+

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