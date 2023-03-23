Суд изменил меру пресечения директору «Метро Мир» Александру Мысику на домашний арест

Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство органов следствия в отношении Александра Мысика об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, где он будет находиться по 8 мая 2023 года. Об это сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Новосибирска.

Ранее сторона защиты директора муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика обратилась в мировой суд с жалобой на решение суда о признании его виновным, привлечении к административной ответственности и выплате штрафа на сумму почти 6 млн руб.

Напомним, что в настоящее время Александр Мысик проходит подозреваемым по двум уголовным делам. Первое было возбуждено по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене в середине ноября прошлого года. По версии следствия ущерб составил 359 млн руб.

Второе уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, касающееся злоупотребления должностными полномочиями, возбуждено в начале текущего года. По версии следствия, Мысок принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей и оплатил выполненные работы.

Ранее редакция сообщала о том, что директор «НСК-Инвест» Сергей Степанов останется под стражей.