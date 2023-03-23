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«Лидерконгресс» организует проведение X Международного Сибирского транспортного форума

  • 23/03/2023, 13:15
Автор:
X Международный Сибирский транспортный форум
Всего на торги было подано три заявки.

В Новосибирске стал известен победитель аукциона на оказание услуг по организации проведения X Международного Сибирского транспортного форума и выставки «Современный транспорт и инфраструктура». Им стала московская компания ООО «Лидерконгресс», которая выполнит работу почти за 49,9 млн рублей (при начальной стоимости 51,2 млн рублей).

Согласно документации, мероприятие должно пройти в пределах территории Новосибирской области, при этом отдаленность от города Новосибирска не должна превышать 45 км, а от аэропорта «Толмачево» не более 10 км.

Отмечается, что помещение должно быть оборудовано функциональными залами (не менее 5 и не более 7 конференц-залов), регулируемыми по вместимости, в зависимости от меняющегося количества участников мероприятий (вместимость каждого зала не менее 80 и не более 230 человек). Кроме того, в помещении должно быть наличие выставочных площадей, места для оборудования стойки регистрации участников форума, а также гардероб, камеры хранения и бесплатная парковка не менее 1500 и не более 2000 машиномест, в том числе наличие парковки для людей с ограниченными возможностями.

Компания должна будет разработать концепцию форума и программу его проведения, доработать фирменный стиль и логотип форума, создать видеографическое сопровождение, доработать официальный сайт и мобильное приложение, а также разработать концепцию проведения рекламной кампании. Срок оказания услуг — до 31 июля 2023 года.

Согласно сайту госзакупок, на участие в аукционе было подано три заявки. Позже ООО «Турэксперт» (г. Екатеринбург) обжаловал действия заказчика в УФАС по Новосибирской области, но его жалоба была признана необоснованной. Согласно базе решений и правовых актов УФАС по Новосибирской области, эта компания оспаривала решение комиссии и при проведении тендера по организации проведения IX Международного Сибирского транспортного форума и специализированной выставки транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники. Тогда жалоба на действия заказчика также была признана необоснованной. В прошлом году в итоге форум проводило ООО «Бизнес диалог» (Москва).

Напомним, X Международный Сибирский транспортный форум «Современный транспорт и инфраструктура» пройдет в Новосибирске с 28 по 30 июня 2023 года. Мероприятие заявлено как площадка для взаимодействия органов государственной власти, общественности и бизнес-сообщества при решении актуальных проблем дорожно-транспортного комплекса. В рамках мероприятия запланированы переговоры с зарубежными делегациями и экспертами, на которых планируется подписание соглашений, разработка инициатив о взаимном сотрудничестве между различными организациями транспортной отрасли.

По данным Seldon Basis, ООО «Лидерконгресс» зарегистрировано в апреле 202 года в городе Москва. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД: организация конференций и выставок. Учредителями компании являются ООО Группа «Новоком» (51%) и Виталий Кривенко (49%). Генеральный директор — Надежда Матюхина. Согласно отчетности за 2021 год, выручка компании составила 414,7 млн. рублей (+41% или 119 млн. рублей), чистая прибыль — 73,9 млн рублей (+10% или 6,1 млн рублей). Компания имеет 31 госконтракт на общую сумму 195 млн рублей.

 

Ранее, редакция сообщала о том, что Миннауки Новосибирской области приняло решение проводить форумы и конгрессы без привлечения столичных игроков. 

Фото с сайта Сибирского транспортного форума

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : транспортный форум Сибирский транспортный форум


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