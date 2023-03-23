Участники рынка микрофинансирования опасаются активизации «серых» игроков

Тренды 2022 года

— Одна из основных тенденций российского рынка микрофинансирования в 2022 году — это активный рост в сегменте займов бизнесу. По предварительным данным, в целом по России в 2022 году микрофинансовые организации выдали предпринимателям 69 млрд рублей (включая займы, выданные онлайн). Рост, по сравнению с 2021 годом, составил 38%, — сообщил на заочном круглом столе «МКК ― микрофинансовые организации. Рынок. Тренды», организованном редакцией Infopro54, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

По его словам, большую долю этого роста обеспечили государственные МФО. Федеральный бюджет выделяет специальные субсидии регионам, где работают такие компании. С помощью этих денег они могут держать низкими процентные ставки по займам бизнесу.

— Например, весной прошлого года, когда Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых, большинство МФО с госучастием не изменили стоимость кредитов или подняли ее незначительно. Именно поэтому они фиксировали высокий спрос на свои продукты в марте-мае 2022 года, — поясняет эксперт. — Также в прошлом году государственные МФО начали выдавать льготные займы самозанятым — это люди, которые платят специальный налог на профессиональный доход. Самозанятым может стать человек, у которого есть собственное дело, нет наемных сотрудников, а профессиональный доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Евгения Дворникова, коммерческий директор компании «Ваш инвестор», сообщила редакции, что в первом полугодии 2022 года наблюдала быстрорастущий спрос в сегменте залоговых займов.

— Пик пришелся на апрель-май. Если говорить более глобально, то очевидно, что клиенты стали более требовательны к уровню сервиса и цифровизации микрофинансовых компаний. Ярко проявляется тренд на изучение клиентом информационного пространства вокруг компании, прежде чем окончательно довериться ей, — комментирует Дворникова. — Другой глобальный тренд — это смешение клиентов МФО и банков. Доля клиентов, которые пользовались бы только банковскими или только микрофинансовыми продуктами уменьшается с каждым годом.

Генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «Веб-Займ») Павел Волков согласен, что микрокредиты продолжают оставаться популярным финансовым продуктом среди россиян. В то же время он обращает внимание, что 2022 год стал непростым как для населения, так и для представителей рынка: начало СВО, мобилизация и законодательные ограничения замедлили темпы роста рынка.

— Услуги микрофинансовых организаций будут интересны физлицам вне зависимости от экономического аспекта. Микрозаймы актуальны для клиентов, у которых испорчена кредитная история либо кредитный рейтинг ниже, чем нужно для получения займа в банке. Кроме того, заем в МФО получить проще, чем в банке, курьер даже может привезти его на дом, — говорит руководитель проекта «Финансовая грамотность», кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Елена Клецова.

По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, в целом по России средняя сумма займа «до зарплаты» за год выросла на 11%. В январе-марте 2023 года она составила 8802 рубля. Годом ранее — 7924 рубля. Среди российских городов-миллионников лидером по росту средней суммы займа оказалась Уфа — плюс 15% год к году. Москва заняла второе место. Здесь средний размер займа увеличился на 14,2% ― до 10482 рублей. Кстати, в абсолютном выражении это самая крупная сумма по стране. Замыкает тройку лидеров по динамике Екатеринбург с ростом займа на 12,3% ― до 9314 рублей.

— На рост средней суммы займа влияет поведение заемщиков — сколько они запрашивают при обращении в компанию и насколько хорошо расплачиваются впоследствии, — отмечают аналитики Webbankir. — Также, по статистике, средняя сумма займа растет быстрее для новых клиентов, которых МФО пытаются привлечь таким образом.

Инструмент для инвестиций

По мнению Елены Клецовой, рост интереса физлиц и бизнеса к микрофинансовым организациям объясняется еще и тем, что этот рынок можно рассматривать как инструмент размещения инвестиций.

— Вложения в МФО дают более высокий процент, чем банковские вклады, но они и более рискованные, так как не защищены государственной системой страхования вкладов. Поэтому нужно очень тщательно выбирать микрофинансовую организацию, а также заранее сформировать определенную подушку финансовой безопасности, — рекомендует эксперт. — Для физлиц и ИП инвестиции в микрофинансовые организации могут начинаться от 1,5 млн рублей. Этот порог установлен, чтобы инвесторы грамотно оценивали свои риски. Возможны и меньшие вложения, но только для определенных категорий инвесторов: учредители, участники и акционеры МФК, а также юридические лица.

Сергей Жаботинский уверен, что инвестиции в микрофинансовые организации остаются востребованными лишь у небольшого числа частных инвесторов, так как они не попадают под систему страхования вкладов.

— Судя по данным на начало октября прошлого года, в России 1,7 тысячи человек имели подобные инвестиции. В целом в России в 2022 году объем инвестиций в МФО соответствовал динамике выдаваемых займов: снижение активности в первой половине года, рост объемов привлечения в третьем квартале и некоторое снижение в конце года, — говорит собеседник редакции. — Вообще не так много МФО имеют право привлекать деньги от физических лиц, которые не являются учредителями. Например, это не могут делать микрокредитные компании, которых на рынке большинство. А работать с инвесторами могут только микрофинансовые компании (МФК) — это крупные МФО с капиталом от 70 млн рублей. Они находятся под постоянным надзором Банка России. Для таких компаний минимальный порог инвестиций составляет 1,5 млн рублей. В Новосибирской области зарегистрированы 5 МФК.

Еще один способ для микрофинансовых организаций привлекать инвестиции, по словам Сергея Жаботинского, — это выпуск облигаций. На это также имеют право только МФК.

— В целом по стране в прошлом году 7 МФК привлекли 1,3 млрд рублей через выпуск и размещение облигаций. А на конец года обязательства по размещенным облигациям были у 11 компаний на общую сумму 12 млрд рублей. Среди этих 11 компаний есть 3 с регистрацией в Новосибирской области. На 1 февраля 2023 года объем размещения новосибирских компаний, по данным специализированных ресурсов, составил около 3 млрд рублей, — говорит эксперт.

Смещение в онлайн

Не обошел рынок микрокредитования тренд на цифровизацию. По данным Сибирского ГУ ЦБ, в четвертом квартале прошлого года 82% займов были выданы онлайн.

— Рынок микрофинансирования в России сильно цифровизирован. В прошлом году, например, некоторые компании переводили в онлайн займы малому и среднему бизнесу. Хотя пока это все еще небольшое количество компаний, — комментирует Сергей Жаботинский.

Он также выделили интересный тренд: в интернет-пространство все больше уходят среднесрочные займы.

— За 5 лет доля онлайна в этом сегменте рынка выросла очень значительно. Если в 2017 году только 8% таких займов выдавались онлайн, то спустя 5 лет, в 2022 году, речь идет уже о более чем половине рынка среднесрочных займов. График платежей по таким микрокредитам позволяет заемщикам погашать задолженность частями и более длительное время, чем в случае займов «до зарплаты», — говорит Жаботинский. — Что касается краткосрочных займов «до зарплаты», то 5 лет назад займы через интернет в этом сегменте составляли примерно треть от общего количества. В прошлом году доля онлайна превысила 80% рынка займов «до зарплаты».

По оценке Павла Волкова, доля онлайн-займов в России будет только расти, потому что большинство заемщиков уже оценили все преимущества онлайн-сервисов: удобство, высокую скорость одобрения и быстрое зачисление на карту, доступность 24/7 и из любой точки страны.

— Немалую роль в этом играет повышение финансовой грамотности населения и развитие технологий онлайн-банкинга: онлайн-займам доверяют не меньше, чем традиционным банковским продуктам, к которым у части заемщиков по объективным причинам нет доступа, — поясняет Волков.

Евгения Дворникова считает, что мощнейший толчок к изменению модели потребления огромного числа россиян дала пандемия, и клиенты МФО не стали исключением.

— Все больше клиентов стремятся получать займы дистанционно при помощи своих смартфонов и рассчитывают на минимум затраченного времени. Эта тенденция необратима, — уверена она. — Безусловно, классические офисы выдачи займов не исчезнут совсем, но с каждым годом их роль будет уменьшаться. Игроки рынка обязаны выстраивать свои сервисы исходя из этих тенденций. Те, кто откажется от цифровизации, не смогут серьезно бороться на рынке и будут вынуждены уходить в узкоспециализированные ниши.

Дисциплина захромала

Впрочем, участники рынка отметили и негативный тренд: по данным ЦБ и БКИ в 2022 году объем просроченной задолженности в России достиг рекордно высоких показателей.

— В нашем сервисе мы тоже наблюдали эту тенденцию, особенно в определенные периоды: в конце февраля и в начале апреля ― с введением моратория на банкротство, — комментирует Павел Волков. — Во второй половине года ситуация стала меняться в лучшую сторону, платежная дисциплина начала выравниваться, и мы постепенно стали возвращать положенные по закону средства. На данный момент тренд на снижение просрочки сохраняется, качество портфеля улучшается.

Евгения Дворникова уверена, что платежная дисциплина заемщиков еще не вернулась к значениям первой половины 2022 года. В первую очередь это отражается на увеличении количества клиентов, допускающих краткосрочную просрочку до 10 дней.

Требования стабильны

Евгения Дворникова напоминает, что из-за резкого повышения ключевой ставки до 20% годовых и снятого ЦБ ограничения на ПСК в марте 2022 года выросли ставки по займам и кредитам. Тенденция на высокие ставки на рынке сохраняется и сейчас. При этом закредитованность клиентов продолжала расти, как и процент просроченной задолженности. Существенное влияние на рынок, по ее словам, оказала мобилизация и принятые законопроекты и о списании задолженности в случае гибели мобилизованного заемщика, и о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованных и членов их семей.

— Во-первых, финансовые аппетиты клиентов стали более сдержанными, даже в последний месяц года, для которого исторически характерен высокий спрос. Во-вторых, многие микрофинансовые компании и банки стали тщательнее оценивать каждого заемщика и его работодателя, — подчеркнула она.

Руководитель МКК «Академическая» заявил, что никаких существенных изменений в свою риск-политику компания не вводит, так как и рынок, и заемщики довольно быстро адаптировались ко всем происходящим экономическим изменениям.

— Тем не менее мы соблюдаем все требования регулятора, касающиеся введения макропруденциальных лимитов для определенных групп заемщиков, но их процент в общей массе не превышает 10%, — говорит Павел Волков. — Отметим, что в этом году заработает новая редакция базового стандарта МФО операций на финансовом рынке: теперь кредиторов при выдаче займа обяжут использовать для оценки клиента, как минимум, 3 параметра из 10 предложенных регулятором. Новый подход должен предотвратить использование чужих персональных данных и уменьшить процент мошенничества при оформлении онлайн-займов. Однако это нововведение на крупных игроках рынка практически не отразится, поскольку и без этого требования мы серьезно оцениваем заемщиков сразу по нескольким параметрам.

Прогнозы на 2023 год

Павел Волков уверен, что тенденция замедления темпов роста рынка микрокредитования продолжится и в этом году.

— Достаточно высокий спрос на PDL-займы, особенно в сегменте онлайн, будет сохраняться, но выдачи станут снижаться в связи с введением макропруденциальных лимитов. Уже 1 июля вступит в силу закон о снижении максимальной дневной ставки с 1 до 0,8%, что повысит спрос среди клиентов, однако возросшая привлекательность для заемщиков будет сопровождаться снижением уровня одобрения со стороны кредиторов, — поясняет он.

Елена Клецова считает, что удешевление займов для клиентов, на котором настаивает Центробанк, повлияет на уровень доходности МФО как бизнеса и может снизить интерес к этому рынку со стороны инвесторов, а стало быть, замедлить темпы его развития.

Волков также не исключает, что снижение ставки приведет к потере рентабельности и уходу с рынка микрофинансирования более мелких игроков, а крупные МФО, оценивая все риски, начнут более избирательно выдавать займы:

— Клиенты, которые сейчас находятся в пограничных группах риска, не смогут пользоваться кредитованием в новых условиях, им попросту перестанут выдавать средства не только банки, но и микрокредитные компании. При этом потребность в деньгах для них не исчезнет, а значит, есть риск активизации «серого» рынка, — предупреждает эксперт.

С другой стороны, Елена Клецова добавляет, что на фоне кризиса МФО гораздо оперативнее удовлетворяют потребности граждан и предпринимателей, чем банки. Кроме того, они воспользовались ситуацией замедления активности со стороны банков в связи с введенными против них санкциями и увеличили как объем выдачи кредитов, так и объем привлечения средств инвесторов.

— Пока санкции до МФО не добрались. Нестабильная экономическая ситуация, инфляция, безработица, снижение уровня доходов населения делает граждан не интересными для банков заемщиками, то есть деньги они могут взять в основном в МФО — говорит она. — Кроме того, в 2023 году в России заработал механизм, согласно которому на кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 80% должны будут приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в первом квартале 2023 года необеспеченных займов. А значит, банки будут уменьшать активность кредитования, чтобы снизить риски невозврата. Так что пока внешняя ситуация играет на руку рынку микрофинансового кредитования.

Ранее редакция рассказывала о том, почему в Сибири растет спрос на банковские гарантии.