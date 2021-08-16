Рекламодателям

Суд начал рассматривать дело по заявлению инвесторов «Дядя Дёнера»

  • 16/08/2021, 18:14
Автор:
Новости Новосибирска
Эмитент настаивает на мирном урегулировании спора и готовит реструктуризацию.

Сегодня в Арбитражном суде Новосибирской области состоялись первые слушания по факту поданных исков в интересах инвесторов обоих выпусков облигаций ООО «Дядя Дёнер», где истцы (представители владельцев облигаций) ходатайствовали о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, НКО АО НРД. Представитель ответчика не возражал, сообщил финансовый консультант компании ООО «Юнисервис капитал».

Представитель ООО «Дядя Дёнер» предъявил на суде письменный отзыв, выразив желание эмитента мирно урегулировать спор и заявил о том, что в настоящий момент готовится план реструктуризации задолженности.

В результате были определены даты следующих заседаний: по первому выпуску облигаций (истец — ООО «Монотон») слушание состоится 01.10.2021, по второму выпуску облигаций (истец — ООО «ЮЛКМ») — 28.09.2021. Как и ожидалось, иных значимых результатов у предварительного слушания нет. Однако оба ПВО обозначили свою позицию по вопросу и поделились планом дальнейших действий в интересах инвесторов. Кратко этот план заключается в следующих шагах:

  • Суд первой инстанции. Первое слушание состоялось 16 августа. Приблизительные сроки рассмотрения дела — 4 месяца. Итогом должно стать решение о взыскании средств в пользу держателей облигаций.
  • Возбуждение исполнительного производства и его ведение. Приблизительные сроки: 4 месяца. Существует вероятность, что взыскать с эмитента будет нечего, в таком случае, ПВО готовы рассмотреть и следующий шаг.
  • Заявление о банкротстве. Минимальные сроки — 6 месяцев, но, вероятнее всего, рассмотрение подобного дела займет до 1,5 лет и более. В рамках процедуры банкротства возможно привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Дядя Дёнер» лиц.

— Исходя из заявлений ответчика, можно предполагать, что эмитент еще на первом этапе (в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции) предложит условия по реструктуризации долгов. В таком случае, чтобы утвердить их, потребуется проведение общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) в форме заочного голосования. Только в случае, если держатели 75% бумаг каждого выпуска примут участие в ОСВО и поддержат предложенный план, он может быть утвержден, — комментируют в «Юнисервис капитал».

Напомним, что ранее эмитент уже высказывался о своих намерениях провести ОСВО, однако отказался от этих планов после получения выписки из НРД, содержащей информацию о количестве инвесторов. Эта проблема остается актуальной: в условиях распыленности выпуска по значительному числу физических лиц, результативность возможного ОСВО остается под большим вопросом, комментируют в «Юнисервис капитал».

Компания «Дядя Денер» основана в Новосибирске в 2009 году, управляет сетью кафе быстрого питания, в которых основу меню составляет шаурма. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами сети являются Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). Выручка в 2020 году — 369,8 млн руб., чистая прибыль — 35,8 млн руб.

В начале мая ООО «Дядя Денер» допустил технический дефолт при выплате купонов двух выпусков биржевых облигаций. Общая сумма неисполненных обязательств по первому выпуску составляет около 20,49 млн руб., по второму — 554,8 тыс. руб. Представители владельцев бондов обратились в суд. ООО «Юнилайн капитал менеджмент» предъявила иск на 50,5 млн руб., ООО «Монотон» — на 60,7 млн руб. 5 июля иск к компании подал ПАО «Сбербанк». Банк предъявил «Дяде Дёнеру» требование об обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога от 24.10.2018. По указанному соглашению, в залоге у Сбербанка находятся 42 торговых павильона «Дяди Денера» с оборудованием. Площадь каждого — от 10 до 25 кв. м. В документах говорится, что суд предложил сторонам принять меры к достижению мирового соглашения. Дело должно было рассматриваться сегодня, но суд отложил заседание до конца сентября.

Фото: pixabay.com автор: Activedia

344

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд инвестор дефолт по облигациям «Дядя Дёнер»


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Сибсети» вложат более 550 млн рублей в развитие инфраструктуры и сервиса

16/08/2021, 13:11

В Сибири при экспорте рапса выявлены нарушения

16/08/2021, 10:00

В аэропортах Сибири из-за густого тумана задерживаются около 70 рейсов

09/08/2021, 12:11

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Сибири вырос до 517 млрд рублей

09/08/2021, 10:26

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

Что стало причиной обвалов при строительстве четвертого моста?

16/08/2021, 18:07

Архитекторы Новосибирска придумали новую линейку остановок

16/08/2021, 18:00

Дискуссия вокруг санатория Минобороны продолжается

16/08/2021, 17:30

В мэрии Новосибирска уточняют архитектурно-художественный регламент

16/08/2021, 16:41
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05
Новости компаний

ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

16/08/2021, 16:13

ПСБ нарастил чистую прибыль в три раза – до 24,3 млрд рублей по МСФО в I полугодии 2021г

16/08/2021, 15:33

Кредиты банка «Открытие» для предпринимателей начал выдавать робот

16/08/2021, 14:59

Пользователи ВТБ Онлайн смогут удалять данные карт со сторонних сайтов и приложений

16/08/2021, 11:50

Банк «Открытие» нарастил выдачу кредитных карт более чем в полтора раза

16/08/2021, 11:16

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Кому достанется дополнительный федеральный миллиард

За директором НИИ туберкулёза под суд пошёл главбух

Налоговая проверяет более 200 новосибирских компаний из-за самозанятых

Обеспеченные новосибирцы заплатили по повышенному НДФЛ уже около 1,5 млрд рублей

Производители молока готовятся повышать цены

Финансы

Новости Новосибирска

Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

Политика

Новости Новосибирска

Александр Невский привел к следователю директора колледжа

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

Сергею Проничеву продлили срок

Государство рассчитается с экс-губернатором за следственные обиды

Отзыв мэра запустили, а дальше?

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Три новые территории развития появятся в Новосибирской области

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

Технологии

Новости Новосибирска

Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирска

Что стало причиной обвалов при строительстве четвертого моста?

Архитекторы Новосибирска придумали новую линейку остановок

Дискуссия вокруг санатория Минобороны продолжается

В мэрии Новосибирска уточняют архитектурно-художественный регламент

Известные актеры кино откроют музыкальный #Нефестиваль в Новосибирске

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

×
Наверх в Новости Новосибирска