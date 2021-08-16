Суд начал рассматривать дело по заявлению инвесторов «Дядя Дёнера»

Сегодня в Арбитражном суде Новосибирской области состоялись первые слушания по факту поданных исков в интересах инвесторов обоих выпусков облигаций ООО «Дядя Дёнер», где истцы (представители владельцев облигаций) ходатайствовали о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, НКО АО НРД. Представитель ответчика не возражал, сообщил финансовый консультант компании ООО «Юнисервис капитал».

Представитель ООО «Дядя Дёнер» предъявил на суде письменный отзыв, выразив желание эмитента мирно урегулировать спор и заявил о том, что в настоящий момент готовится план реструктуризации задолженности.

В результате были определены даты следующих заседаний: по первому выпуску облигаций (истец — ООО «Монотон») слушание состоится 01.10.2021, по второму выпуску облигаций (истец — ООО «ЮЛКМ») — 28.09.2021. Как и ожидалось, иных значимых результатов у предварительного слушания нет. Однако оба ПВО обозначили свою позицию по вопросу и поделились планом дальнейших действий в интересах инвесторов. Кратко этот план заключается в следующих шагах:

Суд первой инстанции. Первое слушание состоялось 16 августа. Приблизительные сроки рассмотрения дела — 4 месяца. Итогом должно стать решение о взыскании средств в пользу держателей облигаций.

Возбуждение исполнительного производства и его ведение. Приблизительные сроки: 4 месяца. Существует вероятность, что взыскать с эмитента будет нечего, в таком случае, ПВО готовы рассмотреть и следующий шаг.

Заявление о банкротстве. Минимальные сроки — 6 месяцев, но, вероятнее всего, рассмотрение подобного дела займет до 1,5 лет и более. В рамках процедуры банкротства возможно привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Дядя Дёнер» лиц.

— Исходя из заявлений ответчика, можно предполагать, что эмитент еще на первом этапе (в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции) предложит условия по реструктуризации долгов. В таком случае, чтобы утвердить их, потребуется проведение общего собрания владельцев облигаций (ОСВО) в форме заочного голосования. Только в случае, если держатели 75% бумаг каждого выпуска примут участие в ОСВО и поддержат предложенный план, он может быть утвержден, — комментируют в «Юнисервис капитал».

Напомним, что ранее эмитент уже высказывался о своих намерениях провести ОСВО, однако отказался от этих планов после получения выписки из НРД, содержащей информацию о количестве инвесторов. Эта проблема остается актуальной: в условиях распыленности выпуска по значительному числу физических лиц, результативность возможного ОСВО остается под большим вопросом, комментируют в «Юнисервис капитал».

Компания «Дядя Денер» основана в Новосибирске в 2009 году, управляет сетью кафе быстрого питания, в которых основу меню составляет шаурма. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами сети являются Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). Выручка в 2020 году — 369,8 млн руб., чистая прибыль — 35,8 млн руб.

В начале мая ООО «Дядя Денер» допустил технический дефолт при выплате купонов двух выпусков биржевых облигаций. Общая сумма неисполненных обязательств по первому выпуску составляет около 20,49 млн руб., по второму — 554,8 тыс. руб. Представители владельцев бондов обратились в суд. ООО «Юнилайн капитал менеджмент» предъявила иск на 50,5 млн руб., ООО «Монотон» — на 60,7 млн руб. 5 июля иск к компании подал ПАО «Сбербанк». Банк предъявил «Дяде Дёнеру» требование об обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога от 24.10.2018. По указанному соглашению, в залоге у Сбербанка находятся 42 торговых павильона «Дяди Денера» с оборудованием. Площадь каждого — от 10 до 25 кв. м. В документах говорится, что суд предложил сторонам принять меры к достижению мирового соглашения. Дело должно было рассматриваться сегодня, но суд отложил заседание до конца сентября.