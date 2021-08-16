За пандемийный год в Новосибирской области стало на 3,3% больше курильщиков

За 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. Это следует из расчетов FinExpertiza (есть в распоряжении Infopro54), сделанных на основе данных Росстат. В прошлом году курить продолжали 23,1% россиян старше 15 лет, или около 27,9 млн человек.

Потребителей табачных изделий стало меньше в 58 регионах, суммарно на 2,1 млн человек. Однако в оставшихся 27 регионах ряды курильщиков, напротив, пополнили порядка 600 тыс. россиян, из них 20 тыс. — в Новосибирской области.

Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года.

— Могло показаться, что период изоляции и карантинные ограничения должны были способствовать распространению вредных привычек, — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Но антитабачные меры властей, включая повышение стоимости сигарет и ограничения на курение и распространение табачной продукции, вкупе с общемировым трендом на отказ от курения будут и дальше способствовать снижению числа курильщиков». Она также предположила, что из-за пандемии коронавируса россияне стали больше переживать о своем здоровье и потому отказывались от вредных привычек.

В масштабах страны курение остается скорее мужской вредной привычкой, нежели женской. По итогам 2020 года среди курильщиков 75,9% были мужчинами и только 24,1% – женщинами. Не стала исключением и Новосибирская область, где 46,6% курильщиков – это мужчины и лишь 11,6% – женщины.

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