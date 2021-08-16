Что стало причиной обвалов при строительстве четвертого моста?

Депутат Горсовета Новосибирска Александр Бурмистров, внимательно отслеживающий ход строительства четвертого моста и прилегающих к нему инфраструктурных проектов, исследовал причину недавнего обрушения дороги в районе площади Труда и площади Энергетиков. По мнению депутата, основная причина — в использовании все тех же более дешевых материалов и технологий. Об этом Бурмистров ранее говорил и на сессии горсовета, и на дебатах с представителями ГК «ВИС».

Стоит напомнить, что риск обрушения почвы ввиду уровня грунтовых вод был выявлен еще в период изыскательных работ и отражен в соответствующих документах. Об этом ранее сообщал, демонстрируя данные документы, коллега Бурмистрова по депкорпусу Антон Картавин, имеющий специальность инженера-геолога.

Также, как выяснил Бурмистров, контрафактные материалы используются и при строительстве автомобильного туннеля под железной дорогой. По его словам, это может привести к печальным последствиям в виде обрушений и на этом участке. По мнению депутата, ответственные региональные чиновники об этом осведомлены, однако бездействуют.

— Моя оценка: если качественные и дорогие технологии и материалы меняются на дешевые, то экономия есть, и расцениваться она может как мошенничество или хищение бюджетных средств в особо крупном размере, — считает Бурмистров. — Очевидно, технические специалисты и ответственные руководители хорошо осведомлены и о реальных причинах происходящего, и об отклонениях от подписанного концессионного соглашения, и о масштабах сэкономленных при строительстве средств. Но внятных публичных оценок до сих пор нет. Усматриваю в этом признаки круговой поруки и сговора в интересах частных лиц, которые в ущерб городу Новосибирску на всем этом получают сверхприбыли.

Напомним, что ранее на дебатах замгендиректора ГК «ВИС» Алексей Мельниченко утверждал, что проект не прописывает конкретную марку стройматериалов, а только требования к ним. А те материалы, что компания использует при строительстве четвертого моста, не уступают, а по ряду позиций даже превосходят немецкие трубы, о которых говорит Александр Бурмистров. Кроме того, Мельниченко напомнил, что ГК «ВИС» будет нести гарантийные обязательства сроком 20 лет после ввода в эксплуатацию четвертого моста и коллектора на площади Труда. При таком раскладе компании просто невыгодно создавать себе проблемы в будущем.