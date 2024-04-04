Суд над экс-директором «Красного факела» начался в Новосибирске

В Новосибирске начался судебный процесс по делу бывшего директора театра «Красный факел». Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных денег и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, Александр Кулябин, занимая пост директора «Красного факела», в декабре 2014 года назначил своего сына Тимофея Кулябина главным режиссером театра. Он незаконно назначил своему сыну ежемесячную «контрактную надбавку» в размере 88,6 тысяч рублей. При этом такая надбавка отсутствовала у других сотрудников театра. Таким образом за время работы Кулябин-младший получил свыше 5 миллионов рублей из бюджета театра и из выделенных учреждению на выполнение государственного задания субсидии.
— На момент проверки установлена установлена подлежащая возврату Кулябиным в бюджет за счет собственных средств сумма в размере 1,7 миллиона рублей, которую он в результате растраты вернул в бюджет за счет денежных средств театра и продолжил за счет этих же средств незаконно выплачивать своему сыну указанную «контрактную надбавку», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
После возбуждения уголовного дела в январе 2023 года во время обысков в доме экс-директора обнаружили принадлежащий театру моноблок «Apple Мас» стоимостью 25 тысяч рублей, который он прихватил при увольнении.
Сегодня, 4 апреля, в Железнодорожном суде состоялось первое заседание — Александру Кулябину зачитали обвинительное заключение.
Фото с официальной страницы «Красного факела» в «ВКонтакте»
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