Назвали стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Примерная стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске составляет около 2 миллиардов рублей.

По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, ремонт переправы через Обь планируется завершить до конца этого года. Работы на мосту проводит новый подрядчик. Круглосуточно на объекте работают 60 человек.

Напомним, что с 25 марта власти запретили въезд на Октябрьский мост для грузовых автомобилей. Причиной этого решения стали жалобы горожан на пробки на переправе. Октябрьский мост был построен в 1954 году и введен в эксплуатацию спустя год.

Ранее редакция сообщала о том, что на Димитровском мосту водителям придется потесниться.