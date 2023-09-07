Суд назначил штраф работнику Новосибирского электродного завода за вредные выбросы

Суд назначил судебный штраф работнику АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» (г. Искитим) Сергею Веревкину за вредные выбросы в атмосферу. Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента.

— Верёвкин обвинялся в том, что он, являясь ответственным за проведение лабораторных измерений эффективности работы установок очистки газов, за контроль правильной эксплуатации газоочистительного оборудования предприятия, допустил загрязнение окружающей среды в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с превышением установленных нормативов, — говорится в сообщении.

Сергею Верёвкину назначен штраф в размере 30 тыс рублей.

АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» располагается в 75 километрах к югу от города Новосибирска и занимает площадь в 150 гектаров. Предприятие является уникальным не только по масштабности производственных площадей, но и по объёмам производства — 130 000 тонн продукции в год. Завод выпускает практически все виды электродной продукции, и ассортимент её ежегодно расширяется. На «НовЭЗе» производят угольные и графитированные электроды, катодные блоки, набивные подовые массы, электродную массу и доменные блоки, прокаленный нефтяной кокс. АО «ЭПМ-НовЭЗ» является единственным в России поставщиком крупногабаритных графитированных моноэлектродов диаметром до 1320 мм, уточняется на сайте компании.

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