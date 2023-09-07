В Новосибирске задержан подозреваемый в нанесении тяжелого вреда здоровью

В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

— 18 августа в Отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о доставленном в медицинское учреждение местном жителе с ножевым ранением. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что ночью пострадавший сделал замечание гражданам, которые громко разговаривали во дворе дома. Мужчины не отреагировали, тогда он вышел к ним на улицу, и в ходе возникшей конфликтной ситуации один из оппонентов нанес потерпевшему удар ножом в область груди и скрылся.

В результате действий полиции личность подозреваемого была установлена. Им оказался 40-летний житель Октябрьского района. Выяснилось, что мужчина выбросил нож недалеко от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проводится расследование.

Ранее редакция сообщала о том, что подростка, получившего 72 ножевых ранения под Новосибирском, обвиняют в травле.