В суд поступил иск о банкротстве новосибирской Клиники 1+1

Предприниматель Станислав Беляев подал иск в Арбитражный суд Новосибирска о банкротстве ООО «Клиника НМТ» (торговая марка – «Клиника 1+1»). Сумма исковых заявлений составляет 12,6 млн рублей, говорится на сайте суда.

Напомним, судебные споры между клиникой и Беляевым идут уже несколько лет. Предприниматель пытается взыскать с медучреждения неисполненные обязательства по арендным платежам в размере 23,38 млн рублей. «Клиника НМТ» заявляет, что предприниматель должен ей 200 млн рублей.

В июне судебные приставы начали выселять «Клинику 1+1» из арендованного у Станислава Беляева здания на ул Восход, что получило большой резонанс в СМИ. Тем не менее, в августе приставы сообщили, что клиника частично освободила помещение.

Ранее редакция сообщала о том, что СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки в новосибирской клинике.