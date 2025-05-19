Рекламодателям

Суд объединил иски по ледовой аренде Новосибирска на три млрд рублей

  • 19/05/2025, 14:45
Автор: Артем Рязанов
Суд объединил иски ГКУ «Арена» и генподрядчика ЛДС Новосибирска
Претензии друг к другу выставили заказчик и подрядчик

Арбитражный суд Новосибирской области объединил в одно производство два иска. Первый подал ГКУ «Арена» от имени Новосибирской области к компании ООО «Элинальфа». «Арена» требует взыскать с генподрядчика ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» 3,389 млрд рублей неосновательного обогащения по госконтракту. Второй иск подала «Элинальфа» против ГКУ «Арена». Компания требует взыскать с области 3,325 млрд рублей.

— Принимая во внимание, что названные дела связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований, суд усматривает основания для объединения дел в одно производство для их совместного рассмотрения, — сказано в определении.

Предварительное заседание по объединенному делу состоится 6 июня, как указано в картотеке.

Напомним, «Элинальфа» возводила новую многофункциональную ледовую арену для ГКУ «Арена». Комплекс рассчитан на 10,5 тысяч зрителей и открылся в августе 2023 года. Первоначально его планировали запустить к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске в декабре 2022 года. С дополнительным оборудованием стоимость проекта составила около 16 миллиардов рублей.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало иск к ООО «Элинальфа» в марте 2024 года. В апреле компания «Элинальфа» ответила встречным иском. В дело также привлекли управление федерального казначейства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске. По данным Минспорта, с учетом допоборудования стоимость возведения объекта составила около 16 млрд рублей.

Источник фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

364

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Элинальфа уголовное дело суд ЛДС


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Священник предложил обложить новосибирцев налогом на бездетность
19/05/25 17:00
Общество
Новосибирский «Марафон рек и парков» собрал рекордное количество мусора
19/05/25 16:40
Общество Экология
Из-за провала на федеральной трассе около Мошково образовались огромные пробки
19/05/25 16:30
Власть Общество Транспорт
В Новосибирске подсчитали количество золотых и серебряных медалистов 2025 года
19/05/25 16:00
Общество
Из-за неправильного диагноза школьник под Новосибирском не сдал ЕГЭ
19/05/25 15:30
Право&Порядок
Иранские арбузы вскоре появятся на прилавках магазинов Новосибирска
19/05/25 15:00
Общество
Суд объединил иски по ледовой аренде Новосибирска на три млрд рублей
19/05/25 14:45
Общество Право&Порядок
Антимонопольщики выявили сговор на трамвайном тендере в Новосибирске
19/05/25 14:30
Бизнес Власть Право&Порядок
На ЗСЖД более чем в два раза выросла погрузка зерна
19/05/25 14:00
Агропром Бизнес Транспорт
У пескобаз Новосибирска через месяц истекают договоры аренды земли на берегу Оби
19/05/25 13:30
Бизнес Власть
Новосибирскому бизнесу расскажут, как помирить маркетологов и продажников
19/05/25 13:15
Бизнес
Лесной участок в Заельцовском бору в Новосибирске арендовали почти за 1,5 млн рублей
19/05/25 13:00
Бизнес
Полиция Новосибирска закрыла несколько подпольных казино
19/05/25 12:00
Право&Порядок
Поступление доходов в бюджет Новосибирской области отстает от планов
19/05/25 11:00
Власть Финансы
Летняя погода придет в Новосибирск на этой рабочей неделе
19/05/25 10:00
Общество
Новосибирские ветераны боевых действий оформили в ПСБ более 2500 карт-удостоверений «СВОи»
19/05/25 9:15
Финансы
Киберпреступники атакуют новосибирский бизнес с помощью искусственного интеллекта
19/05/25 9:00
Право&Порядок Технологии
На следующей рабочей неделе дороги в центре Новосибирска перекроют
18/05/25 19:00
Власть Культура Общество
Историческое кино затягивает российского зрителя
18/05/25 18:00
История Культура Общество
В Новосибирске снова начался ремонт Димитровского моста
18/05/25 17:00
Город Транспорт
Популярное
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнеса
19/05/25 10:52
Победители «Сибирь.ПРО» получат шанс учиться в Академии новостей
16/05/25 12:15
Новосибирские энергетики выявили массовые нарушения подвесов оптики на электросетях
16/05/25 11:20
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза
16/05/25 9:10
Энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии
15/05/25 17:25
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова
15/05/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска