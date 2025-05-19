Суд объединил иски по ледовой аренде Новосибирска на три млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области объединил в одно производство два иска. Первый подал ГКУ «Арена» от имени Новосибирской области к компании ООО «Элинальфа». «Арена» требует взыскать с генподрядчика ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» 3,389 млрд рублей неосновательного обогащения по госконтракту. Второй иск подала «Элинальфа» против ГКУ «Арена». Компания требует взыскать с области 3,325 млрд рублей.

— Принимая во внимание, что названные дела связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований, суд усматривает основания для объединения дел в одно производство для их совместного рассмотрения, — сказано в определении.

Предварительное заседание по объединенному делу состоится 6 июня, как указано в картотеке.

Напомним, «Элинальфа» возводила новую многофункциональную ледовую арену для ГКУ «Арена». Комплекс рассчитан на 10,5 тысяч зрителей и открылся в августе 2023 года. Первоначально его планировали запустить к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске в декабре 2022 года. С дополнительным оборудованием стоимость проекта составила около 16 миллиардов рублей.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало иск к ООО «Элинальфа» в марте 2024 года. В апреле компания «Элинальфа» ответила встречным иском. В дело также привлекли управление федерального казначейства Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске. По данным Минспорта, с учетом допоборудования стоимость возведения объекта составила около 16 млрд рублей.