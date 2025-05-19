Иранские арбузы вскоре появятся на прилавках магазинов Новосибирска

С начала мая сотрудники Новосибирского западного таможенного поста оформили более 106 тонн сезонных фруктов и овощей. В фурах из Средней Азии начали прибывать первые партии черешни, груш, абрикосов и слив. Особенно выросли поставки чеснока и редиса. Основные поставки свежих овощей и фруктов идут из Узбекистана.

— По информации, полученной на рабочих встречах с импортерами плодоовощной продукции, в этом году наблюдается хороший урожай косточковых фруктов, в том числе абрикосов и черешни, — отметила Оксана Муха, и.о. начальника Новосибирского западного таможенного поста.

В Новосибирск ожидаются крупные поставки к концу мая – началу июня.

Абрикосы и черешня уже продаются в Новосибирске и других городах Сибири. В наличии 43 тонны абрикосов и 13 тонн черешни.

Кроме того, 61,5 тонны иранских арбузов успешно прошли фитосанитарный контроль.

Отмечается, что таможенники готовы принимать сезонные фрукты и овощи, они выпускаются в приоритетном порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что алтайские эксперты оценили импортную ягоду на прилавках магазинов. При транспортировке в другие страны ягоды могут обрабатывать антибиотиками для долгого хранения.