Суд обратил в доход РФ имущество бывшего замдиректора клиники Мешалкина

Новосибирский областной суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры к бывшему заместителю директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина Евгению Покушалову, сообщает пресс-служба ведомства.

— Прокуратура установила, что бывший заместитель руководителя учреждения, вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему с 2014 года на праве собственности квартире (г. Нью-Йорк, США) стоимостью почти 1,3 млн долларов США, а также о произведенных им на её приобретение расходах. Он также не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой, совладельцем которой он является, квартиры (г. Нью-Йорк, США), стоимостью более 1,3 млн долларов США, — говорится в сообщении.

Доказательств приобретения указанной недвижимости на законные доходы в ходе прокурорской проверки не представлено.

С учётом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение в США в 2014 году и 2017 году на законные доходы двух квартир стоимостью свыше 123 млн рублей, прокуратура пришла к выводу о том, что расходы бывшего заместителя директора по указанным сделкам не соответствуют его доходам.

Было принято решение об обращении в доход Российской Федерации принадлежащей Евгению Покушалову квартиры в США стоимостью около 1,3 млн долларов США. При этом суд отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании квартиры, совладельцем которой он являлся.

Решение суда вступило в законную силу.