Подписи новосибирского кандидата от оппозиции проверит графолог

Кандидата на довыборы в горсовет Новосибирска Екатерину Терещенко вызвали в облизбирком. По ее словам, члены комиссии выразили сомнения в достоверности собранных кандидатом подписей.

— Избирком решил направить все 100% подписей на проверку графологу. Ждём результатов, — сообщила Терещенко.

Напомним, Екатерина Терещенко идет на довыборы в горсовет Новосибирска по одномандатному округу № 40 самовыдвиженцем. Ранее на этом округе работала Хельга Пирогова, которая лишилась мандата решением июньской сессии горсовета. Терещенко работала помощницей Пироговой. Для регистрации на округе № 40 нужно было собрать 146 подписей, максимальное количество — 160.

Ранее в телеграм-канале Екатерина Терещенко жаловалась на то, что не может открыть в банке избирательный счет для оплаты подписных листов, чтобы начать сбор подписей. Она сообщала, что не может получить логин для доступа к счету.

Кроме того, по округу №40 на довыборы в горсовет выдвинуты Анастасия Андронова (партия «Единая Россия»), Елена Браун (партия «Новые люди»), Дмитрий Гриценко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Дамаев (самовыдвижение), Максим Егоров (КПРФ), Александр Емельянов (самовыдвижение), Евгений Кобзев (ЛДПР), Петр Копылов (Партия «Яблоко») и Андрей Щукин (партия Коммунисты России»).

Ранее редакция сообщала о том, что на довыборы в горсовет Новосибирска пойдет самый высокий человек России.