Суд обязал электронный справочник удалить негативный отзыв о работе компании

Новосибирский судебный пристав проконтролировал удаление из сети комментария, который суд признал порочащим репутацию управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

История началась с того, что в электронном справочнике был опубликован отзыв, резко критикующий работу одной из новосибирских УК. Приставы отказали комментировать о каком справочнике и какой управляющей компании идет речь.

«… Во дворах снег не убирают! В подъездах …, убирают только по праздникам!», — возмущался комментатор с использованием ненормативной лексики.

Не меньшее возмущение это высказывание вызвало у сотрудников УК, которые решили отстоять свои интересы через суд. И служители Фемиды поддержали истца. Суд признал негативные высказывания порочащими репутацию компании и обязал организацию, на платформе которой размещен комментарий, удалить текст.

В итоге в городской отдел судебных приставов поступил соответствующий исполнительный лист. Пристав-исполнитель ознакомил модератора электронного справочника с документом и проконтролировал, чтобы комментарий был удален.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что токсичные комментарии на сайтах отзывов о работодателях являются элементом конкурентной борьбы.