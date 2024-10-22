Из-за поддельного свидетельства о регистрации женщина села в тюрьму Новосибирска

В Новосибирске суд рассмотрел дело Олеси Бегель, которая использовала поддельное свидетельство о регистрации в Кировском районе.

Она купила документ 22 мая 2023 года через интернет за 5 тысяч рублей.

В тот же день подсудимая посетила Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Там она передала сотруднику МФЦ свидетельство о регистрации по месту пребывания. Это свидетельство было направлено в отдел по вопросам миграции местного отделения полиции для оказания государственной услуги по регистрационному учету граждан России.

— 22 мая 2023 года свидетельство о регистрации по месту пребывания было изъято, — отмечается в сообщении Ленинского районного суда.

На суде Бегель признала себя виновной.

— Приговором суда Бегель О.В. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 5 месяцев, — отметили в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что банду врачей-мошенников, укравших у пациентов почти 15 млн, осудили в Новосибирске.