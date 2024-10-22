Рекламодателям

Из-за поддельного свидетельства о регистрации женщина села в тюрьму Новосибирска

  • 22/10/2024, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Из-за поддельного свидетельства о регистрации женщина села в тюрьму Новосибирска
Она проведет в местах лишения свободы 5 месяцев

В Новосибирске суд рассмотрел дело Олеси Бегель, которая использовала поддельное свидетельство о регистрации в Кировском районе.

Она купила документ 22 мая 2023 года через интернет за 5 тысяч рублей.

В тот же день подсудимая посетила Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Там она передала сотруднику МФЦ свидетельство о регистрации по месту пребывания. Это свидетельство было направлено в отдел по вопросам миграции местного отделения полиции для оказания государственной услуги по регистрационному учету граждан России.

— 22 мая 2023 года свидетельство о регистрации по месту пребывания было изъято, — отмечается в сообщении Ленинского районного суда.

На суде Бегель признала себя виновной.

— Приговором суда Бегель О.В. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 5 месяцев, — отметили в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что банду врачей-мошенников, укравших у пациентов почти 15 млн, осудили в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

92

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : суд регистрация Поддельное свидетельство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Роман Губанов: Работодателям нужно менять подходы и расширять границы найма

Роман Губанов: Работодателям нужно менять подходы и расширять границы найма

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказал редакции Infopro54 об основных тенденциях на рынке труда Новосибирской области, наиболее востребованных профессиях и прогнозах на 2025 год
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Платеж по ипотеке в Новосибирске почти в три раза выше аренды
22/10/24 17:00
Недвижимость
Мигранты толпой избили лопатами двух жителей левобережья Новосибирска
22/10/24 16:45
Происшествия
Покупателей маркетплейсов избаловала доступность товаров
22/10/24 16:30
Бизнес Общество
Бастрыкин заинтересовался расселением аварийных домов в Новосибирске
22/10/24 16:00
Право&Порядок
В Новосибирске до конца года будет заменено 272 остановки
22/10/24 15:30
Власть Город
Мэрия Новосибирска проверила санитарное состояние стройплощадок города
22/10/24 15:25
Власть
Свыше 50% сибиряков считают высокий процент по вкладам шансом обойти инфляцию
22/10/24 15:10
Финансы
Суд обязал электронный справочник удалить негативный отзыв о работе компании
22/10/24 15:00
Бизнес Право&Порядок
Из-за поддельного свидетельства о регистрации женщина села в тюрьму Новосибирска
22/10/24 14:30
Общество Право&Порядок
«Спецавтохозяйство» объявило новые торги на вывоз мусора в Новосибирской области
22/10/24 13:45
Бизнес Власть Город
Тренды рынка недвижимости: в Новосибирске для инвестиций выбирают апартаменты
22/10/24 13:03
Недвижимость
Жители Новосибирской области потребляют слишком много хлеба в течение года
22/10/24 13:00
Общество
В Новосибирске этой зимой откроют 44 катка
22/10/24 12:30
Общество
«Новый год к нам мчится»: поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря
22/10/24 12:00
Общество
На конечной остановке в Новосибирске протестируют модуль для отдыха водителей
22/10/24 11:45
Власть Город Транспорт
Диверсией фуры на улице Малыгина в Новосибирске занимается прокуратура
22/10/24 11:15
Власть Право&Порядок
В Новосибирской области объявили даты осенних каникул
22/10/24 10:30
Общество
Собственники квартир смогут взыскать со съемщиков ущерб из-за залитого соседа
22/10/24 10:00
Общество Право&Порядок
«Сибирь» проиграла «Трактору» со счётом 4:5
22/10/24 9:30
Спорт
Группа «ВИС» опровергла увеличение финансирования четвертого моста
22/10/24 9:00
Бизнес Власть Город
Популярное
В Новосибирске мужчина с поддельным паспортом пытался оформить кредит
22/10/24 14:00
Авария заблокировала движение трамваев в Новосибирске
22/10/24 13:30
Группа мигрантов сбывала суррогатный алкоголь в Новосибирской области
22/10/24 11:30
В центре Новосибирска ограничено движение автомобилей
22/10/24 11:00
На улице Петухова в Новосибирске установят новый знак
21/10/24 14:30
Метеозависимость – миф или реальность
21/10/24 14:25
Новости компаний
Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт
18/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00
«Россети» приступили к строительству энергетической инфраструктуры для расширения Новосибирского участка Транссиба
14/10/24 16:42
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска