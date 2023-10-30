Суд обязал IT-компанию выплатить 330 тысяч рублей уволенному сотруднику в Новосибирске

Новосибирская ИТ-компания по решению суда выплатила уволенному сотруднику 330 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления судебных приставов Новосибирской области.

Как уточнили в УФССП, мужчина был уволен с нарушениями трудового законодательства и обратился в суд за восстановлением прав. Суд потребовал от ИТ-компании компенсировать каждый просроченный день выплаты заработной платы. После возбуждения исполнительного производства пристав наложил арест на счета организации, а также запретил регистрационные действия с машинами компании.

Работодатель погасил задолженность, подчеркнули в пресс-службе управления.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец, продавший арестованный автомобиль, попал под уголовное дело.