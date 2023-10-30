Михаил Татарников стал главным дирижером НОВАТа в Новосибирске

Художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский назвал своего преемника. Должность дирижера теперь будет исполнять Михаил Татарников. С ним коллектив театра знаком уже с 2016 года. Под его управлением в НОВАТе были поставлены спектакли «Тоска», «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица». Дирижер хорошо знает репертуар театра, потенциал солистов, возможности творческих коллективов.

― Для меня очень важно, что я передаю эстафету талантливому музыканту, и что новый музыкальный руководитель приходит, когда я еще остаюсь в театре, ― прокомментировал Дмитрий Юровский.

Михаил Татарников имеет колоссальный опыт работы и заслуженные награды. Как симфонический дирижер работал c международными оркестрами разных стран, а также с Национальным филармоническим оркестром России. Сотрудничал с известными режиссерами, артистами, среди которых Дмитрий Хворостовский, Роберто Аланья, Вадим Репин и многие другие.

В 2013 году получил специальную награду петербургской премии «Золотой софит» – «За театральную выразительность дирижерских решений», а в 2016 году был удостоен памятного знака «За вклад в развитие музыкальной культуры России».