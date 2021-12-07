Суд обязал мэрию Новосибирска установить санитарно-защитную зону для Клещихинского кладбища

Прокуратура Новосибирска проверила в мэрии города соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь кладбища «Клещихинское» составляет свыше 39 га, и расположено оно на пяти муниципальных земельных участках.

Управление регионального Роспотребнадзора установило в прошлом году санитарно-защитную зону для кладбища только на трех из пяти земельных участков. Вопреки закону санитарно-защитная зона кладбища, как единого объекта, не установлена.

— Каждый из земельных участков кладбища является составной частью единого объекта как источника воздействия на среду обитания и здоровье человека, — говорится в сообщении. — По этой причине прокуратура обжаловала в суде бездействие мэрии города Новосибирска, выразившееся в непринятии мер по установлению санитарно-защитной зоны кладбища «Клещихинское» как единого объекта.

Ленинский районный суд Новосибирска иск прокуратуры удовлетворил.

Решением Советского районного суда Новосибирска удовлетворен аналогичный иск прокурора города по кладбищу «Южное».

Судебные акты в законную силу не вступили.