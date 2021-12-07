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Фриланс — это работа на себя без привязки к месту

  • 07/12/2021, 20:13
Фриланс - это работа на себя без привязки к месту
Фриланс - это один из самых популярных способов заработка, насчитывающий несколько особенностей, отличающих его от других форматов деятельности. К категории фрилансеров относят людей, работающих на себя, без привязки к месту. Зачастую они сотрудничают с различными заказчиками.

Преимущества и недостатки работы на фрилансе

Фриланс-работа имеет свои плюсы и минусы. Люди, выбравшие такой формат деятельности, выступают сами себе руководителями. Самостоятельно ищут клиентов, обсуждают оплату и другие условия сотрудничества.

Подавляющая часть фрилансеров трудится удаленно, но при этом не состоит в штате компаний. Многие путают их с удаленными сотрудниками, но те имеют начальство, коллег и рабочий день у них регламентированный.

Фриланс – это, в первую очередь, свободный график. Среди других преимуществ такого формата деятельности выделяют:

  1. Возможность совмещения работы с учебой.
  2. Возможность получения хорошей зарплаты при неполном рабочем дне.
  3. Отсутствие необходимости добираться к месту работы.

Какой деятельностью чаще всего занимаются фрилансеры?

Работая фрилансером, можно печатать текст, ретушировать фотографии, создавать сайты. Чаще всего такой формат работы выбирают представители следующих профессий:

  • SMM-специалисты;
  • программисты;
  • дизайнеры;
  • преподаватели различных дисциплин (репетиторство);
  • копирайтеры.

Для успешной фриланс работы нужен стабильный интернет и компьютер. Трудиться можно из любого подходящего места.

Минусы у такого формата деятельности также имеются, они заключаются в:

  1. Небольшом доходе на старте. Большинству фрилансеров требуется время, чтобы обзавестись постоянными клиентами и выйти на достойный заработок, неважно копирайт это, программирование или какое-либо другое направление.
  2. Непостоянстве (заказы есть не всегда, бывают простои в работе).
  3. Отсутствии четкого графика. Многим фрилансером приходится трудиться в выходные дни и по ночам.
  4. Отсутствии оплачиваемого больничного и отпуска.

Фриланс – это отличный вариант для приобретения первого полезного опыта. Подобный формат деятельности часто выбирают студенты, совмещая его с учебой, а также женщины в декретном отпуске.

Подработка в интернете может приносить солидный доход, если обзавестись постоянными клиентами. В их поиске поможет фриланс биржа.

Самые популярные фриланс биржи

Решившись на подработку в интернете, многие люди начинают свой путь с фриланс бирж. В сети их предостаточно, среди них есть открытые и закрытые.

Сравнительный анализ фриланс бирж представлен в таблице ниже:

Название биржи Основные направления Наличие PRO-аккаунта
Kwork Копирайт, SMM, веб дизайн, дизайн интерьеров, создание и администрирование сайтов Нет
Workzilla Поиск исполнителей для любых зданий 790 р. в месяц
Fl.ru Фриланс любых направлений От 1640 руб. в месяц
Хабр Фриланс ИТ-специалисты Нет

Особо выделим биржи копирайтинга. Их принято классифицировать на две больших категории: с тендером и без. Самые крупные тендерные биржи копирайтинга – это Адвего, Текст.ру, еТекст. Заказчики размещают задания, а исполнители оставляют отклики. После чего те решают, кому отдать тз.

Самые крупные биржи, на которых нет тендера – это WorkHard Online и Турбо Текст. Но и на этих площадках действует рейтинговая система. У исполнителей с высоким рейтингом (заказчики ставят оценки за выполненные работы) появляется доступ к более дорогим заданиям. Новичкам приходится работать по ставкам 30-40 руб. за тыс. знаков. В то время как опытные копирайтеры часто выполняют заказы, стоимость которых превышает 100 руб. за тыс. знаков, в основном это коммерческие тексты.

Копирайт и другие востребованные направления

Фриланс - это работа на себя без привязки к месту

Фриланс — это работа на себя без привязки к месту

Остановимся подробнее на копирайте. Его суть заключается в создании статей на различные тематики, которые затем размещают на сайтах. Профессия копирайтер становится все более востребованной. Чтобы достичь успеха в этой сфере, недостаточно просто быстро печатать текст. Нужно научиться создавать качественный контент.

Статьи могут быть информационными, предполагать СЕО-продвижение. Качественный контент помогает улучшать позиции сайта в выдаче поисковых систем. Все стати пишутся в соответствии с представленным заказчиком техническим заданием. В его подготовке участвует СЕО специалист. Основная задача состоит в том, чтобы написать полезные статьи с ключевыми словами. В тексте не должно быть много воды, не допускается переспам по ключам. Существуют специальные сервисы, при помощи которых можно проверить эти параметры.

Статьи часто используют для размещения ссылок, ведущих на другие сайты, что также способствует росту трафика.

Заказчиков можно искать самостоятельно, но предварительно рекомендуется зарегистрироваться в качестве самозанятого, чтобы избежать проблем с налоговой (это касается всех фрилансеров). Но лучше всего находить клиентов через биржу фриланса, гарантирующую безопасную сделку. Биржа взимает комиссию, зато исполнители получают защиту от того, что кто-то из недобросовестных заказчиков получит их работу бесплатно. После взятия заказа деньги блокируются на счету того, кто их разместил, пока проект не будет выполнен и принят. Некоторые исполнители находят клиентов на тематических форумах и в социальных сетях, но этот вариант не слишком надежный.

Чтобы освоить копирайт и выйти на хороший доход, нужна идеальная грамотность и развитая фантазия. Представители этой профессии должны печать тексты, которые на входе получаются уникальными и информативными.

Такая подработка в интернете подходит в основном гуманитариям. Копирайтеры пишут не только статьи, но и новостные заметки, обзоры. Им часто приходится заполнять карточки товаров в интернет-магазинах. Главное – научиться правильно излагать мысли.

Фриланс работа требует усидчивости, ответственного отношения к делу и самоконтроля. Важно соблюдать дедлайны и не подводить заказчиков, ведь от этого зависит репутация.

Подработка в интернете – это не только копирайт, но и, например, SMM. Представители данной профессии представляют бренды в соц. сетях. Они наполняют сообщества организаций контентом, занимаются настройками рекламы в интернете, дают ответы на возникающие у пользователей вопросы.

После нескольких успешно выполненных заказов чаще всего начинает работать сарафанное радио. Исполнителей, которые на отлично выполняют свою работу, заказчики советуют знакомым.

Немало людей, решивших попробовать себя во фрилансе, осваивают дизайн. Спрос на специалистов, создающих презентации и иллюстрации для соц. сетей довольно высок. Чтобы работать в этой сфере, необходимо овладеть Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другими графическими редакторами. Научиться создавать векторные изображения, базовые шаблоны с макетами. Все необходимые навыки можно приобрести на специализированных курсах. Большинство совмещает обучение с практикой. Заработок в дизайне зависит от сложности выполняемых проектов.

Фриланс открывает массу возможностей для заработка в интернете. Главное – правильно определиться с направлением деятельности, исходя из имеющихся навыков и способностей.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : фриланс копирайт заработок в интернете


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