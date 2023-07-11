Суд обязал построить новую систему водоснабжения в городе Обь под Новосибирском

Прокуратура города Оби проверила соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и выявила нарушения в городе Оби Новосибирской области. Результаты исследования показали значительное превышение показателей цветности, мутности и содержания железа.

Прокурор города Оби обратился в суд с иском о понуждении администрации города осуществить строительство новой системы холодного водоснабжения. Обской городской суд удовлетворил требования прокурора.

Отмечается, что фактическое исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре.

По данным правительства Новосибирской области, в 2023 году в регионе строятся новые скважины, станции водоочистки и водопроводы на сумму 3,4 млрд рублей в рамках региональной госпрограммы и национального проекта «Жилье и городская среда». В 7 населенных пунктах запланировано строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки. В 35 населенных пунктах идет строительство и реконструкция водопроводных сетей. Кроме того, за счет средств резервного фонда правительства Новосибирской области ведется строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки в г. Чулыме, селах Убинского, Ордынского, Кочковского, Болотнинского районов, водопроводных сетей в г. Оби.

Ранее редакция сообщала, что два района Новосибирска останутся без воды.