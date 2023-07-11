В Новосибирске прокуратура проверит действия судебных приставов в клинике «1+1»

В Новосибирске прокуратура начала проверку действий федеральной службы судебных приставов после принудительного выселения врачей и пациентов из здания клиники. Поручение об этом дано прокурору Новосибирской Области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Проверка организована после жалобы руководства клиники в приемную Генпрокуратуры РФ. Представители ведомства оценят правомерность принуждения врачей и пациентов покинуть здание клиники.

Исполнение поручения контролируется Генпрокуратурой РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что судебные приставы обязывали пациентов частной клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») в Новосибирске покинуть стационар. Людей выносили из медучреждения на носилках на улицу.

ГУФССП России по Новосибирской области на своей странице в ВКонтакте сообщало, что в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу ул. Восход, 28, сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу проводили исполнительные действия.

Ранее редакция сообщала, что собственник клиники «1+1» в Новосибирске рассказала свою версию событий, связанных со штурмом и принудительным выселением.