Жительница Новосибирска упала в обморок в очереди к терапевту

В социальной сети ВКонтакте очевидцы сообщили о ЧП в муниципальной поликлинике Советского района. 17 октября сибирячке стало плохо и она потеряла сознание.

― Люди падают в обморок пока ожидают приёма терапевта. В коридоре много ожидающих, жарко и очень душно, окна не открываются, кондиционеров, естественно, тоже нет, ― написали подписчики паблика «АСТ-54».

Пациенты добавили, что женщина ударилась при падении головой. Для оказания помощи ей вызвали бригаду медиков.