Губернатор Андрей Травников утвердил состав нового правительства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил новый состав правительства Новосибирской области. Согласно новому распоряжению, первым заместителем губернатора назначен Юрий Петухов, а первым заместителем председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Заместителями губернатора стали: Максим Кудрявцев, Ирина Мануйлова, Сергей Нелюбов, Сергей Сёмка и Роман Теленчинов.

Виталий Голубенко назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области, министром финансов и налоговой политики Новосибирской области. Сохранили свои посты заместители председателя правительства Андрей Клюзов и Евгений Лещенко. Они назначены министром региональной политики и министром сельского хозяйства соответственно.

Свои посты сохранили региональные министры. Министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики стал Денис Архипов. Сергей Ахапов — министром физической культуры и спорта. Сохранила свой пост и министр труда и социального развития Елена Бахарева. Вадим Васильев остался министром науки и инновационной политики. Министром строительства назначен Алексей Колмаков. Анатолий Костылевский — министром транспорта и дорожного хозяйства. Мария Жафярова назначена министром образования. Татьяна Деркач остается министром юстиции. На своем посту также остались министр экономического развития Лев Решетников и министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

В документе также сказано, что три члена правительства —министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, министр здравоохранения Константин Хальзов и министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин, остаются в статусе исполняющих обязанности.

Неизвестной остается кандидатура министра культуры Новосибирской области. Среди утвержденного состава правительства она не значится. До отставки правительства 15 сентября исполняющим обязанности министра был Юрий Зимняков.

Ранее губернатор Андрей Травников заявлял о том, что кадровые решения будут в формате плановой работы.