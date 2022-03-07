В январе россияне купили 89,8 тыс. машин — на 5% меньше, чем годом ранее

Банкавто (маркетплейс по покупке и продаже автомобилей) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость в январе 2022 года. По результатам исследования данный показатель составил 187 млрд 700,3 млн рублей, что на 10% больше, чем в январе 2021-го (170 млрд 767,8 млн рублей). При этом в первый месяц нынешнего года в общей сложности было реализовано 89,8 тыс. машин — на 5% меньше, чем январе 2021-го (94,7 тыс. шт.), говорится в сообщении Банкавто.

Россияне по-прежнему тратят больше всего денег на покупку кроссоверов и внедорожников — на сегмент SUV в январе пришлось 68% финансовой емкости рынка. По происхождению брендов лидерство в этом плане традиционно удерживали в январе европейские компании (доля — 35%). Но, с другой стороны, затраты на покупку автомобилей европейских марок в начале года снизились. То же самое относится к премиум-сегменту, а также машинам классов В, Е и купе/кабриолетам.

Премиальный сегмент ушел «в минус»

В январе снизилась доля автомобилей премиального сегмента в финансовой емкости рынка — до 24% (30% — в январе 2021-го) на фоне увеличения доли массового сегмента с 70% до 76%. В первый месяц года жители РФ потратили на покупку новых машин премиум-сегмента 45,2 млрд рублей, что на 12% меньше, чем год назад, а на автомобили массового сегмента — 142,5 млрд рублей (+19%).

«Европейцы» по продажам уступили «корейцам»

Если ранее по объему продаж лидировали автомобили европейских марок, то в январе первенство принадлежит корейским брендам. Так, «корейцев» было куплено в количестве 23,8 тыс. единиц, а «европейцев» —22,4 тыс. штук. Но по объему потраченных средств по-прежнему лидируют европейские бренды с показателем 65,8 млрд 783,8 млн рублей, что на 9% меньше, чем в январе 2021 года. Результат корейских марок составил около 38 млрд рублей (+5% к январю 2021-го) и даже уступает японским брендам (46 млрд 898,7 млн рублей; +24%), которые оказываются на втором месте.

Также стоит отметить, что доля «европейцев» в финансовой емкости российского авторынка упала до 35% (в январе 2021-го — 42%), «корейцев» до 20% (было 21%), а «японцев», напротив, выросла — с 22% до 25%.

Китайские марки «в деньгах» опередили российские

Если по объему продаж российские марки опередили в январе китайские, то «в деньгах» проиграли им. Так, в начале 2022 года машины отечественных марок разошлись тиражом в 18 тыс. единиц, а потрачено на них было 16,8 млрд рублей. Автомобили китайских брендов были куплены в количестве 9,6 тыс. штук, но затраты по ним составили 19,1 млрд рублей. И если доля российских марок в финансовой емкости по сравнению с январем 2021-го осталась неизменной (9%), то у «китайцев» она выросла в 2,5 раза — с 4% до 10%, что, впрочем, логично на фоне активной экспансии рынка производителями из КНР.

— Помимо того, что «китайцы» стоят в среднем вдвое дороже отечественных машин, стоит учитывать и стремительный рост их продаж. Мы видим, что в январе продажи автомобилей российских марок упали на 16% по отношению к январю прошлого года. А вот у китайских брендов они выросли сразу на 107%. Это не могло не повлиять на то, что «в деньгах» наши марки прибавили лишь 5%, а «китайцы» — 156%, — руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Также стоит упомянуть и об американских брендах, на покупку автомобилей которых в январе было потрачено 1 млрд 170,5 млн рублей. Это на 10% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Несмотря на прирост, доля «американцев» в финансовой емкости российского рынка остается наименьшей по сравнению с другими марками – всего лишь 1%.

Сегмент SUV нарастил свою долю

Кроссоверы и внедорожники не собираются уступать лидерство на российском рынке. В январе на их долю пришлось 54% от всех продаж и 68% — от потраченных денежных средств. И если сравнивать оба показателя с уровнем годичной давности, то они выросли. Так, в январе 2021-го сегмент SUV «в штуках» занимал 50%, а «в деньгах» — 66%. Всего же в первый месяц года было куплено 48,7 тыс. новых кроссоверов и внедорожников на сумму 127 млрд 926,3 млн рублей. Таким образом, в продажах SUV прибавил 3%, а в финансовой емкости — 13%.

Второе место на нашем рынке все так же принадлежит сегменту В — в январе россияне приобрели 30,1 тыс. таких машин, потратив на это 32 млрд 375,7 млн рублей. Тем не менее, отставание от лидера здесь весьма существенное — в 1,5 раза «в штуках» и в 4 раза «в деньгах». По итогам января доля сегмента составила 34% от общих продаж и 17% от финансовой емкости рынка.

— Сегменты SUV и В будут и дальше являться основой российского авторынка. И по продажам, и по емкости рынка эти два сегмента суммарно занимают от 85% до 90% на нашем рынке. Производители уже несколько лет делают ставку именно на такие модели, — поясняет эксперт маркетплейса Банкавто Сергей Власов. — При этом, несмотря на безоговорочное совокупное лидерство кроссоверов и внедорожников и их более широкую линейку, автомобили В-класса остаются лидерами модельного рейтинга. Первая тройка авторынка РФ традиционно остается за ними, а представителям сегмента SUV приходится довольствоваться в лучшем случае четвертой или пятой позицией. Вот и в январе самый популярный кроссовер —Hyundai Creta — занял пятое место в общем зачете. А в тройке лидеров все те же — две «лады» и «кореец». С той лишь разницей, что Kia Rio впервые за долгое время опередил и «Весту», и «Гранту», то есть, стал бестселлером российского рынка. Четвертым финишировал еще один представитель В-класса — седан Hyundai Solaris. Все-таки более низкая цена таких машин пока позволяет им опережать по объемам реализации кроссоверы и внедорожники.

На долю остальных сегментов в январе 2022 года в общей сложности пришлось 15% от всей финансовой емкости рынка, что составляет 27,4 млрд рублей. При этом, кроме сегмента В (-1%), снижение суммы затраченных денежных средств по отношению к январю 2021-го было зафиксировано в сегменте Е (-27%) и среди купе/кабриолетов (-30%). Во всех же остальных сегментах был отмечен прирост, а сильнее всего он был у MPV (в 4,7 раза до 1 млрд руб.).

Напомним, с момента начала военной операции России на Украине ряд мировых автомобильных брендов объявили об уходе из России, либо приостановке продаж. Отечественные автодилеры, в свою очередь, начали поднимать цены и замораживать продажи. Плюс машины подорожали в связи с ростом курса валют. На рынке подержанных авто цены также поднялись. Судя по сервисам Авито Авто и Дром, по некоторым автомобилям за неделю на несколько сот тысяч рублей.