Суд оставил без изменения приговор Александру Асееву в Новосибирске

Суд оставил в силе приговор в отношении академика Александра Асеева.
— Кассационным определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции оставлен без изменения приговор Советского районного суда Новосибирска, — говорится в сообщении суда.
Асеев был признан виновным в мошенничестве. Как отметил суд, он незаконно приватизировал недвижимость, принадлежащую СО РАН, в пользу своей родственницы. Своими действиями, по версии следствия, Асеев нанес ущерб государству в более чем 45 миллионов рублей. Ему назначили наказание в виде 4 лет условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. В январе 2024 года осужденный оплатил штраф.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-главе СибРегионСтроя отказали в досрочном освобождении в суде Новосибирска.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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