Новые правила сдачи на права вступят в силу 1 апреля 2024 года в Новосибирске

С 1 апреля 2024 года в России вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права.

По новым правилам увеличится сумма штрафных баллов с 5 до 7, при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка «не сдал».

— Фактически у кандидатов появится возможность сделать ещё две мелкие ошибки, например, не вовремя включить поворотник или заглохнуть, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Кроме того, перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам расширится.

— Не будут допущены те, у кого нет прав на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, — добавили в ведомстве.

Теперь принимающий экзамен инспектор ГИБДД будет сидеть не справа от кандидата, а сзади.

— Это сделано для того, чтобы исключить предвзятое отношение кандидата к экзаменатору и экзаменатора к кандидату соответственно, — сообщили в ГИБДД.

Кроме того, в экзаменационном автомобиле будет не только камера, фиксирующая происходящее в салоне, но и сигнализатор воздействия на дополнительные педали, который попадает в поле зрения этой камеры. Экзаменатор при этом будет видеть воздействие на органы управления инструктора. Это необходимо для того, чтобы сидящий рядом инструктор автошколы не мог помочь своему ученику на экзамене.

К экзаменам не допустят призывников, уклоняющихся от визита в военкомат и от службы в армии. Они не смогут даже заменить удостоверение или получить на руки уже оформленное.

Ранее редакция сообщала о том, что во время рейдов в Новосибирске с 9 по 12 февраля сотрудники ГИБДД задержали 23 пьяных водителя.