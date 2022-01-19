Суд отказал «Бруснике» в иске к мэрии Новосибирска

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска ООО «Брусника». Специализированный Застройщик» (Новосибирск) к мэрии Новосибирска. Застройщик планировал взыскать с муниципалитета затраты на строительство улицы Владимира Заровного, которая проходит через «Европейский берег». Сумма иска составляла 60,7 млн руб. Ранее предполагалось, что в перспективе Заровного может стать дублером ул Большевистская.

Напомним, менее месяца назад Арбитражный суд удовлетворил иск компании ООО «Дискус-Строй» к мэрии Новосибирска. Застройщик также взыскивал с муниципалитета средства за построенные дороги на ЖК «Плющихинский» — 400 млн рублей.

Компания согласилась, что задолженность муниципалитет может закрыть за счет взаимозачета по искам за аренду земли к «Дискус-строй».