В новом ТЦ «Атриум» на Ипподромской первым открылся супермаркет «Лента»

О строительстве нового ТЦ в июле 2021 г. объявил девелопер — ГК «Райдекс». Общая площадь торгового центра составляет 8,08 тыс. кв. м. Ставшая якорным арендатором «Лента» заняла 2008 кв. м на первом этаже, сообщает nsk.dk.ru.

— Рядом расположатся другие федеральные компании, которые уже готовятся открыть свои точки. Ими станут, по информации «Райдекс», компания МТС, Магазин постоянных распродаж, АлексВилл, Суши make, сеть фирменных ювелирных магазинов SOKOLOV, 4hands, кафе-пекарня Sсhmidt, KFC. А 2300 кв. м второго этажа займет эксклюзивный, единственный за Уралом, формат ДНС, — говорится в сообщении.

ГК «Райдекс» — строительно-девелоперская компания, собственник ряда торговых объектов в Москве и Новосибирске. На новосибирском рынке работает с 2014 г.