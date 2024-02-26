Суд отказал «Экологии-Новосибирск» в компенсации за расторжение концессии

Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Экология-Новосибирск» в удовлетворении иска о взыскании с Новосибирской области в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики за расторжение концессионного соглашения. Информация об этом размещена в картотеке суда.

— Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований, — говорится в решении суда.

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. В 2016 году Новосибирская область подписала с ООО «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух полигонов и двух мусоросортировочных заводов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год на общую сумму порядка 6,5 млрд руб. Предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет.

К 2018-му году к соглашению возникли вопросы, так как была не до конца проработана тема по земельным участкам для строительства полигона на правом берегу. Внести в изменения в условия действующего соглашения не получилось — ФАС не нашла юридической возможности провести эти корректировки. В мае 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о расторжении концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск».

Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. Причиной стало отсутствие у предприятия банковской гарантии. В марте этого года компания была признана банкротом.

В июле 2023 года конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев подал исковое заявление о взыскании с МинЖКХ и энергетики региона расходов, которые понесла компания в ходе реализации проекта. В компании подчеркивали, что невозможность исполнения контракта возникла не по вине ООО «Экология-Новосибирск».

Согласно материалам дела, основной причиной расторжения концессионного соглашения явилась невозможность концедента обеспечить предоставление земельных участков, для строительства объекта соглашения.

— Изначально предоставленные концедентом в аренду концессионеру земельные участки не обеспечивали возможность разместить на них мусоросортировочный комплекс и полигон, поскольку один из земельных участков примыкал к аэродрому, находящемуся в управлении филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», от которого не было получено разрешение на возведение объекта соглашения на приаэродромной территории. Вместе с тем такое разрешение необходимо в силу требований статьи 46 Воздушного кодекса Российской Федерации, — говорится в материалах дела.

По расчетам конкурсного управляющего размер документально подтвержденных расходов на создание объекта соглашения, произведенных до даты прекращения соглашения, составил 291 968 196,06 руб. Позже сумма иска увеличилась до 304 млн рублей.

Однако, суд установил, что единственным доказательством возникновения у истца расходов выступает его собственный расчет. Доказательств расторжения концессионного соглашения по причине ненадлежащего исполнения концедентом своих обязательств не представлено.

— Концедент добросовестно исполнял свои обязательства по концессионному соглашению. При выявлении независящей от сторон ситуации, по добровольному соглашению сторон концессионное соглашение было приостановлено, а затем прекращено. При этом, при расторжении концессионного соглашения истец не заявлял о возмещении понесенных ему убытков. Произвольное определение суммы убытков не основано на нормах закона. При таких обстоятельствах материалы дела не содержат доказательств наличия совокупности условий, образующих состав гражданско-правовой ответственности, правовые основания для взыскания убытков отсутствуют, — говорится в документе.

Ранее редакция сообщала, что кредитор Экологии-Новосибирск не сможет взыскать долги с экс-директора Ларисы Анисимовой.