Кредитор Экологии-Новосибирск не сможет взыскать долги с экс-директора Ларисы Анисимовой

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления ООО «Эко-Лайн» о взыскании с контролирующих должника – ООО «Экология-Новосибирск» лиц убытков, понесенных компанией. Напомним, вначале заявленная к взысканию сумма составляла почти 300 млн рублей.

Определением от 12.12.2023 (резолютивная часть) арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления о взыскании убытков с Анисимовой Л.А.

«Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года были прекращены полномочия Ларисы Анисимовой в статусе генерального директора. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство. В мае суд арестовал имущество Группы «ВИС» (АО, в группу входила «Экология-Новосибирск». — Ред.) на 880 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с долгами «Экологии-Новосибирск» предлагают разобраться Генпрокуратуре.