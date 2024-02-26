Новосибирская станция метро «Спортивная» вновь не прошла госэкспертизу

В Новосибирске станция метро «Спортивная» вновь не прошла госэкспертизу. Изменения в проектной документации новой станции не согласовали из-за ситуации с электроснабжением на объекте.

— Главгосэкспертиза отказала в согласовании изменения проектной документации станции метро «Спортивная», —написал в своем Телеграм-канале президент Новосибирского областного общественного фонда защиты прав потребителей Евгений Митрофанов.

Официально данную информацию власти города и региона ещё не прокомментировали.

Напомним, в мэрии планировали получить согласование документов в Главгосэкспертизе запустить в работу станцию «Спортивная» к 25 июня 2024 года. В связи с новыми «препонами», сроки ввода в эксплуатацию могут перенести.

Ранее редакция сообщала о том, что очередной пакет поправок в проектно-сметную документацию по новой станции новосибирского метрополитена мэрия направила в Главгосэкспертизу.