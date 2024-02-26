Новосибирская станция метро «Спортивная» вновь не прошла госэкспертизу

В Новосибирске станция метро «Спортивная» вновь не прошла госэкспертизу. Изменения в проектной документации новой станции не согласовали из-за ситуации с электроснабжением на объекте.
— Главгосэкспертиза отказала в согласовании изменения проектной документации станции метро «Спортивная», —написал в своем Телеграм-канале президент Новосибирского областного общественного фонда защиты прав потребителей Евгений Митрофанов.
Официально данную информацию власти города и региона ещё не прокомментировали.
Напомним, в мэрии планировали получить согласование документов в Главгосэкспертизе запустить в работу станцию «Спортивная» к 25 июня 2024 года. В связи с новыми «препонами», сроки ввода в эксплуатацию могут перенести.
Ранее редакция сообщала о том, что очередной пакет поправок в проектно-сметную документацию по новой станции новосибирского метрополитена мэрия направила в Главгосэкспертизу.
Фото Михаила Мочалова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru