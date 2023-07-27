Суд отказал экс-заместителю генерального директора «Вектор» в возвращении на работу

Суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшему заместителю генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Елене Гавриловой. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области в Вконтакте.

— Решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 26 июля 2023 года Гавриловой Е. в удовлетворении исковых требований отказано, — говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

20 июля 2023 года Новосибирским районным судом Новосибирской области было начато рассмотрение гражданского дела по иску бывшего заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Елены Гавриловой.

Гаврилова была уволена в связи с истечением срока полномочий руководителя Рината Максютова.

Напомним, что Трудовой спор Рината Максютова к Роспотребнадзору о восстановлении на работе передан в Новосибирский областной суд.

Напомним, что 17 мая 2023 года главой Роспотребнадзора было принято решение об увольнении с поста директора Рината Максютова. Как следует из приказа (копия документа есть в распоряжении редакции), причиной была названа «утрата доверия». Ринат Максютов якобы «не принял мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», а также нарушил закон «О противодействии коррупции».

Вместе с Максютовым должности лишилась и его заместитель Елена Гаврилова.

Ранее редакция сообщала о том, что спор Рината Максютова к Роспотребнадзору о восстановлении на работе передан в Новосибирский областной суд.