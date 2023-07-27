Эксперты прогнозируют повышение цен на гречку

По мнению аналитиков, на повышение оптовой стоимости гречневой крупы в стране влияет целый ряд факторов: ослабление курса рубля, окончание сезона и рекордный экспорт, пишет «Ъ». Эксперты прогнозируют, что к сентябрю она может увеличиться еще на 10­%, с 41 до 45 тысяч за тонну и даже боль­ше.

В настоящее время гречневая крупа за неделю подорожала в опте на 0.8% (до 38 р. за кг), рис — на 2.5% (до 61.6 р. за кг). При этом ретейлеры и поставщики о повыш­ении цен ничего не сообщали. А в Минсельх­озе утверждают, что положение с ценами на рынке круп стабильное.

По словам гендиректора «Пр­озерно» Владимира Пет­риченко, разгон цен на гречку напрямую связан с инфляцией. Глава Института конъю­нктуры аграрного рын­ка Дмитрий Рылько с ним соглашается и добавляет, что ослабле­ние рубля и рекордные поставки продукции за границу так же оказывают немалое влияние на ситуацию с ценами.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области из-за ослабления рубля подорожали апельсины и лимоны.