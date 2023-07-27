Реконструкции не будет: дендропарк в Новосибирске ждёт благоустройство

У дендропарка статус особо охраняемой территории, поэтому любые работы в нём строго регламентирует закон.

— Мы говорим о мероприятиях, которые направлены на сохранение дендропарка, как памятника природы. И его развитии. Называть эти работы реконструкцией не совсем верно, — заявил корреспондентам Infopro54 министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

В министерстве пояснили, что территорию Дендропарка, Заельцовского парка, Заельцовского бора и зоопарка планируют объединить в единый «зелёный кластер», чтобы они раскрыли свой потенциал. Развивались совместно.

Напомним, информация о том, что зеленые зоны отдыха собираются объединить в «единый кластер» появилась на фестивале «ЭкоМир». Глава Министерства природных ресурсов выступил с такой инициативой. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников эту идею поддержал, заявив о необходимости восстановить Дендропарк и расчистить.

Однако жители Новосибирска выступили против идеи реконструкции. Поэтому региональное Минприроды уточнило информацию с официальными разъяснениями. В ведомстве так же отметили, что проект «зелёного кластера» в Заельцовском районе Новосибирска обязательно пройдёт процедуру публичных обсуждений.