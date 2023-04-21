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Суд отказал пациентке в иске к клинике эстетической медицины

  • 21/04/2023, 17:35
Автор:
клиника эстетической медицины
Пациентка требовала от клиники порядка 314 тыс рублей.

Суд оставил без удовлетворения требования гражданки, обратившейся в клинику эстетической медицины о возмещении ущерба в связи с некачественным оказанием медицинских услуг в размере 114.713 рублей и компенсации морального вреда в размере 200.000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Как говорится в материалах суда, в марте 2021 года женщина обратилась в одну из новосибирских клиник эстетической медицины с жалобой на рост мягких тканей задней поверхности шеи – так называемый «вдовий горб», в результате которой, в связи с некачественным оказанием медицинских услуг ей пришлось перенести две операции,  в перспективе третья, она дважды подвергалась анестезии, сдавала анализы, ей ставили капельницы, она терпела физические и моральные страдания, однако ее проблема осталась не разрешена.

Клиника на претензию пациентки дала ответ, что конечный результат операции напрямую зависит от ее эндокринного статуса. Судом была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оказания медицинской помощи. Экспертиза установила, что медицинских показаний для проведения оперативного лечения не было, оперативное лечение – липосакция проводилось по желанию пациента, и врачом был выбран единственно возможный в данном случае метод лечения избытка жировых отложений – липосакция. В связи с этим суд пришел к выводу об отсутствии дефектов оказания медицинских услуг, также не были  установлены причинение вреда здоровью истца, и отсутствие причинно-следственных связей между оказанными медицинскими услугами и состоянием здоровья истца.

Поскольку судом не были установлены обстоятельства, с которыми закон связывает возможность компенсации причинённого вреда, как морального, так и материального, оснований для удовлетворения требований обработавшийся гражданки, суд не усмотрел.

Вышеуказанное решение было обжаловано недовольной гражданкой в Новосибирский областной суд, однако решение было оставлено  без изменения.

 

Ранее редакция сообщала о том, что общественники потребовали принять меры по сохранению 16 объектов историко-культурного наследия в Новосибирске.

Фото: pixabay.com — succo

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : медицинские услуги клиники эстетической медицины возмещение ущерба


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