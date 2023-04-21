Суд вынес приговор трём охотникам за добычу косуль в заказнике

Суд признал виновными Владимира Колосова, Владимира Волохина и Сергея Герштеена в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ.

По данным суда, 29 января 2023 года в вечернее время местные жители Чистоозерного района группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства – автомобиля марки ГАЗ 3102 — въехали на особо охраняемую территорию заказника «Юдинский», не имея выданного в установленном порядке разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В нарушение сроков охоты граждане, незаконно добыли две особи косули сибирской (самки) на участке местности, расположенном на расстоянии около 5 км на юго-запад от села Покровка Чистоозерного района Новосибирской области, где после совершения преступления совместно осуществили первичную переработку, а именно, разделку незаконно добытых двух особей дикой косули, отделив головы, ободрав с них шкуры, и разделив их на восемь частей каждую.

В результате на особо охраняемой природной территории – государственного природного заказника «Юдинский» Владимир Колосов, Владимир Волохин и Сергей Герштеен причинили ущенрб в размере 560 тыс рублей.

Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год десять месяцев каждому.

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