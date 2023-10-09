Суд отказал собственнику здания Park Cafe в Новосибирске в аресте счетов мэрии

Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Антрацит» (владелец здания Park Cafe в Первомайском сквере) в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в отношении мэрии города Новосибирска. Информация об этом размещена в картотеке суда.

— Суд исходит из того, что заявитель не представил доказательств того, что непринятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства мэрии города Новосибирска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, учитывая, что ответчиком является государственный орган власти, — говорится в документе.

Кроме того, суд отмечает, что деятельность органов местного самоуправления, в частности мэрии г. Новосибирска, является социально значимой и наложение ареста в размере исковых требования негативно отразится на распределении бюджетных средств, что противоречит необходимости соблюдения баланса интересов заявителя и публичных интересов.

— Отказать в удовлетворении заявления ООО «Антрацит» о принятии обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области, — говорится в определении суда.

Напомним, спор между муниципалитетом и арендатором земли в Первомайском сквере, где располагается кафе, идет уже несколько лет. Здание признали самовольной постройкой. В ноябре 2020 года мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» о сносе Park Café. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2021 года ООО «Антрацит» обязано снести своими силами и за свой счет нежилое здание на Красном проспекте, 25/1. Площадь здания 984,4 кв.м.

В августе 2023 года ООО «Антрацит» обратилось с заявлением о пересмотре решения Седьмого арбитражного апелляционного суда в связи с выявлением новых обстоятельств. Вместе с заявлением компания подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении мэрии города Новосибирска. Суд назначил дело к судебному разбирательству на 14 ноября 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что в Первомайском сквере Новосибирска снесут здание Раrk Cafe.